这院士让人慨叹：婉拒副总理安排专车 不住部长楼

原标题：婉拒副总理安排专车，不住部长楼，这位院士让人慨叹！

来源：长安街知事

作者：秦羽

今年两院院士大会结束第二天，中纪委国家监委网站的“清廉中国”栏目，展播了一条追忆中科院院士吴仲华的微视频。

这位归国院士去世5天前仍与病魔作斗争，坚持撰写数万字学术报告的细节，令诸多网友感动不已。

学术造诣颇高的吴院士，一生淡泊名利。当国务院副总理王震亲自给他安排专车时，他提出自己出去开会，司机在外边等着，过意不去。

1917年7月，吴仲华出生于上海，18岁考入清华大学机械系。抗日战争爆发后的1943年底，吴仲华通过公费留学考试，赴美国麻省理工学院攻读博士学位。

毕业后，他进入美国NACA（NASA的前身）任研究科学家，但他与妻子李敏华均没有加入美国籍。期间，吴仲华提出了闻名的叶轮机械三元流动理论。那一年，他只有33岁。

中科院院士徐建中在视频中说，“国际上著名的飞机，像波音、空客等飞机的发动机，都用了吴仲华的理论。”

朝鲜战争爆发，中美两国成为敌对国，他们夫妇决定再不能为美国军方服务了。在联合国总部聆听新中国代表伍修权慷慨激昂的发言后，吴仲华毅然决定回国。

吴仲华、李敏华夫妇

1954年8月1日，趁星期日纽约机场的移民局办事处照例关门之机，他们全家离开美国，以赴欧洲旅游为名，取道英国、瑞士、苏联等，绕过了大半个地球回到祖国。

回国后，他主持成立了中国第一个燃气轮机专业，创建了工程热物理学科，从此开拓了新中国工程热物理学研究发展的新时代。

做出了杰出贡献的吴仲华，先后多次受到毛泽东主席，周恩来、邓小平、聂荣臻、方毅、王震等国家领导人的亲切接见。1957年，他当选为中国科学院学部委员（后改称院士），两次荣获国家自然科学奖二等奖。

1980 年，吴仲华加入了中国共产党，其后李敏华也入了党。

该视频展现了部分他写给妻子的信，其中有几句话是“我们一定要看得远，有伟大理想，精神就痛快舒畅，主要是‘把我们自己交给党’，听党的话，把自己的名利地位都放开，全心全意地投入摸索社会主义科研方法的伟大工作中去。”

这位老科学家如此说，实际上他也是这么做的：一生淡泊名利。

2007年7月，吴仲华院士的助手吴文权教授在追忆文章中披露，吴院士长期骑自行车上班，领导分给他部长楼，他不去，原因是他认为离研究所、同事们远了，工作不方便。

后来，时任国务院副总理王震亲自给他安排了专车，他又感到“不方便”。吴院士的理由是，自己出去开会，尤其是晚上，司机在外边等着，过意不去！

他又利用给国家领导人讲课之机，向领导提出：自己能开车，为什么不让他自己开车？

在中纪委网站展播的视频中，有当事人回忆，吴院士连出国都想着为国家省钱。对此，吴文权教授举了个自己切身体会的例子。

有次去美国出差，为了省出租车钱，吴院士租了一辆面包车，亲自为大家开车。同样为了省钱，他把9人代表团带到同学家中住宿，大家打地铺。他对自己就更苛刻，为了买画图的字规，跑遍了纽约，到吃饭时间，他舍不得进饭馆，居然就在马路旁买两块比萨饼充饥！

就这样，吴仲华院士将自己的一生奉献给了工程热物理事业，1992年因肝癌逝世。

据林汝谋研究员回忆，在吴仲华病逝前大概五天左右，“当时吴先生已经非常虚弱了，一个病人，一个老人，在快病危的情况下，还要去写一份几万字的IGCC（整体煤气化联合循环发电系统）的关键性报告。几万字的报告，我眼泪都要下来了。”

如今，以吴仲华先生名字命名的“吴仲华奖励基金”至今已设立十年。我们欣喜地看到，年轻一辈将沿着吴仲华先生的足迹，投身科技创新战场，为中华民族的伟大复兴而继续奋斗。

责任编辑：张玉