这位法官升任广东高院副院长 曾率先微博直播庭审

原标题：率先微博直播庭审的法官，升任广东高院副院长

来源：长安街知事

广东省高级人民法院日前迎来两位新任副院长——杨正根、胡鹰。调整后，广东省高院副院长人数将增加到6人。

两位新晋副院长都是60后，都是博士，所学专业也都是刑法学。长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，7年前，胡鹰担任深圳市宝安区法院院长时，曾试水“微博直播庭审”。

不过，由于之前工作经历不同，两人的研究方向不尽相同。

一直在法院系统工作的胡鹰，凭借多年的工作经验，先后发表专著《过失犯罪研究》、论文《论刑事审判的价值追求》等。

而从2001年起，杨正根“转岗”主要从事统战和民族宗教方面工作，其主编的《民族法学评论（第十三卷）》，主要收录关于民族区域自治、少数民族文化保护和权利保障、少数民族习惯法、民族法制基本理论方面的文章。2010年，他交流至中央国家机关，担任国家民委监督检查司司长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，杨正根此番虽是从省政协跨系统调任，却是其时隔30年后的再“回炉”。杨正根大学期间学习的是英语专业，1986年考取中国人民大学研究生才转修刑法专业。在广东高院工作了6年后，他考取中国人民大学博士研究生，主攻方向仍然是刑法专业。

不过，自2001年开始的17年时间里，杨正根脱离司法系统，从广东省委统战部副部长做起，主要从事统战和民族宗教方面工作，并于2010年调任国家民委工作。

出生于1966年的胡鹰，是湖南安化人。获得武汉大学法学院刑法学博士学位的他，曾师从著名刑法学家马克昌教授。他工作辗转多地却一直未出广东，具有丰富的基层法院工作经验。

2005年11月起，胡鹰出任广东省最大的基层法院——深圳宝安区法院院长。他在宝安法院工作的6年中，将宝安法院打造成为全国法院系统的金字招牌。

很多人都对2013年山东省济南市中级人民法院通过微博直播对薄熙来案的审判过程印象颇深，5天时间、150余条微博、近16万字……这组扣人心弦的数字，展现了中国司法审判公开的形象。

实际上，宝安法院是全国法院系统通过微博直播庭审的先行者和探索者之一。2011年10月25日下午，深圳宝安区法院开庭审理一起涉嫌招摇撞骗案。庭审的全过程在深圳新闻网、该院网站、新浪微博和腾讯微博全程网络直播。不少网友观看后评论，“公开庭审揭开了法庭审判的神秘面纱”。

转任福田区法院院长后，他又主持启动了以审判长负责制为核心的审判权运行机制，推动基层法院法官去行政化改革。胡鹰后来透露，福田区法院审判长负责制运行后，爆发出巨大的生产力，法官的工作积极性明显提高，审判的责任心明确的加强，结案率同比上升30%、信访则下降20%以上。

两位博士副院长的加盟，将给广东这个改革开发最前沿大省的司法审判工作带来什么样的改变，让我们拭目以待。

责任编辑：张玉