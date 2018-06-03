中央气象台:今年第4号台风即将生成 华南将受影响

原标题：中央气象台：今年第4号台风即将生成

来源：央视新闻客户端

进入6月，热带辐合带逐渐活跃，我国南海南部海面和菲律宾东南洋面上有多个热带扰动活动。

中央气象台的消息显示：南海热带低压于昨天（2日）下午2点钟在南海南部海面生成，今天早上5点，其中心位于距离我国西沙永兴岛偏南方向约410公里，中心最大风力为7级。

中央气象台预计：南海热带低压将以每小时10公里左右的速度向偏北方向移动，强度逐渐加强，将于今天白天到夜间发展为今年第4号台风，并逐渐向海南岛东部一带沿海靠近。

受其影响，今天至5日，南海大部海域、北部湾、琼州海峡将有7~9级阵风，10~11级的旋转风。4日夜间起，海南岛、华南南部沿海将有大到暴雨，局地大暴雨。

针对可能来袭的今年第4号台风，国家防总要求海南、广东、广西、福建等省区防汛抗旱指挥部及长江、珠江防汛抗旱总指挥部，要求加强监测预报，及时启动应急响应，按照预案认真做好船只避风和海上作业人员避险工作，提前做好台风可能影响区域强风和暴雨防范准备，确保人民群众生命安全。

责任编辑：张玉