台学者谈台生赴陆读书:民进党让民众没机会没未来

原标题：台年轻人赴陆读书 台学者：民进党让民众没机会没未来没资源

台湾学生

[环球网综合报道]大陆推出惠台31条后，愿意赴陆读大学的台湾高中毕业生明显增加，其中不乏明星高中的学生。据台“中时电子报”3日报道，台湾铭传大学两岸研究中心主任杨开煌表示，民进党上台，让人民看到“三没有”：没有机会、没有未来、没有资源，年轻人当然都要西进。

杨开煌表示，今年高中毕业生赴陆报考人数是去年的4.5倍，多半是高标学生，大陆提供资源共享、资金共享，“去读数等于赚钱”，学生缴一笔学费，大陆给学费之外更多资源，又能建立人脉与创业基金，虽然不保证可以创业成功，却是值得。

杨开煌说，大陆的两岸政策，第一，主动促统，第二，群众路线执行对台政策，31项惠台政策，可说是“未统一的统一政策”，把台湾当作“一国两制”之下的一个地方，用心照顾台湾。

杨开煌表示，蔡英文与马英九最大差异，在于民进党造成“官民分离”，尤其大陆祭出31项惠台政策，对于台湾比较焦虑与不安的人来说，仿佛及时雨，看到未来的可能性，这种执政挫败以及孤立主义，让民进党利用控制或处罚方式阻挡人民西进，但经济持续衰退，每个人都痛苦。原本两岸两会要互设办事处，但因为民进党杯葛，结果吃到苦头。如果今天两岸两会已经互设办事处，局面完全不一样。

责任编辑：张玉