民进党挖坑“活埋”管中闵？学者:自己跳不出来了

原标题：民进党挖坑“活埋”管中闵？台学者：挖着挖着自己跳不出来了

台湾文化大学新闻系主任胡幼伟

[环球网综合报道]台当局“拔管”在岛内引发巨大争议。据台“中时电子报”3日报道，台湾文化大学新闻系主任胡幼伟在脸书直言，“拔管”让民进党陷在自己挖的大坑里，拖愈久，伤害也会更大。只能说，“一个管中闵，毁了整个民进党！”

胡幼伟表示，“拔管案”真的是当代的一大奇案，也是民进党自己永远解不开的一个死结，或者可以说是民进党自己挖个大坑，想把管中闵活埋，挖着挖着，最后坑挖好了，却发现坑太大太深，把自己埋在里面跳不出来了！

胡幼伟表示，民进党谁不好惹，去惹台大。“拔管”时话说死了，想要发夹弯都弯不过来了，硬要弯，民进党就整个崩盘，变成最大的笑话！更何况，如果发夹弯，那深绿那批人会马上倒过来强攻蔡英文。管爷没事了，蔡英文事情就大条了！所以没救了！这事会一直无解。

胡幼伟直言，“拔管”不但害到今年民进党的选情，时间拖愈久，伤害也会更大，到了2020年台湾地区领导人选举，对民进党还会是超有杀伤力的话题。只能说，一个管中闵，毁了整个民进党！胡幼伟不禁说：“老管，你这辈子也算值了！”

对此，台网友则回应说：“我认为很快就会把水管接回去，胡教授千万不要忘了民进党整个设计，就是以选举为考量而诞生的政党，‘教育部长’说拔掉就换掉，只要对民调不利的什么事情，他们都干得出来。”、“真的很难看。”

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