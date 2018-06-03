原标题：菲媒：菲中南海勘探工作最快明年展开

[环球网综合报道]据菲律宾《商报》3日消息，菲律宾外交部长卡亚塔诺表示，如果没有法律障碍的话，菲中南海共同勘探工作最快将可能于2019年展开。

报道称，卡亚塔诺在访问出访韩国前表示，菲律宾进行共同发展的方向是通过已在南海区域开展工作的菲律宾和中国企业（来进行共同勘探工作）。他说：“在石油和天然气方面，我们正在研究他们及我们想要什么，之后将研究如何制定一个不影响主权权利与领土权利的框架。”

卡亚塔诺认为，目前存在的问题是“谁会同意这些条款”。他解释称，“因此，我们目前为止的方向是启用已在该区域开展工作的中菲企业”。

报道还提到，今年3月，菲总统府发言人罗克表示，菲律宾已研究在南海地区进行共同勘探，涵盖在中菲企业的服务合同内。

罗克此前透露，菲能源部正与一家未透露名称的中国国企进行谈判，而且目前正在讨论能源开采问题。他没有具体说明正在讨论该海域的哪些具体区域。

菲律宾总统杜特尔特2月也曾表示，“将这片具有战略意义且据称拥有丰富石油天然气资源的海域的两个敌对声索国变成实际共同所有者，这一解决方案要比与中国发生战争更可取。”

责任编辑：张玉