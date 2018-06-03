原标题：岛内学者：台湾前景不明致赴大陆求学青年爆增

到大陆的学生数量爆增，在台湾念大学已未必是精英高中生升学的首选。（图片来源：台湾《中国时报》）

中国台湾网6月3日讯 今年以来，尤其是大陆实施“31条”（《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》）后，台湾高中生申请到大陆就读高校的人数较之前增长数倍至数十倍。台北商业大学校长张瑞雄在接受香港媒体中评社访问时表示，全球名校因少子化而吸引精英学生是大势所趋，并非只有大陆如此；台湾蓝绿恶斗、低薪问题困扰年轻人发展前景，且岛内高等教育发展渐显颓势，学生西进成为很自然的选择。

据台当局教育主管部门统计，岛内学生境外（不含大陆）留学人数，2014学年度52031人、2015学年度54106人、2016学年度58061人，而2017学年度则有63270人。

连年赴外读书的学生创新高，究竟原因为何？张瑞雄表示，以前各知名大学的国际资讯并没有像现在这么透明，如何申请等问题都需要高中生或家长花很多时间去了解。而现在网络十分方便，无论是学生或家长要知道境外大学的讯息都非常方便，且透过网络就能在线申请，因此高中生会有了“为何不试试看”的想法，反正申请只是缴报名费而已，就算没有申请上也无伤大雅。

张瑞雄认为，从全世界的趋势来说，全球已开发地区都面临少子化影响，世界名校都在简化申请程序、抢夺优秀生源、增加录取人数，使得台湾学生境外求学人数增加，这是正常现象，不只是大陆在吸引台湾顶尖学生。

对于今年台湾学生申请赴大陆就读的人数激增，张瑞雄说，过去几年来台湾人民都一直在讲低薪、对青年待遇不好的问题，蔡英文就职演说也谈到年轻人处于低薪处境，期许在任期内，能一步步从根本结构解决。但问题是蔡英文当局并没有用心解决低薪问题，无论是学生、家长都对未来前景都不明。

他指出，台湾岛内蓝绿政治恶斗，政治力介入各个领域，因此青年学生不如去境外读书、发展，未来前景在世界各地，不一定要留在台湾。选择大陆的好处，除了语言相通外，对台生的学费、住宿与奖学金等都有优待，经费相较去外国来得省，而在世界大学排名上，北京大学、北京清华大学等名校都在台湾大学之前，对学生来说，去大陆读书不会觉得不光彩，反而会觉得很光荣。

至于蔡英文当局致电岛内部分高中校长调查赴陆学生人数，张瑞雄摇头表示，这根本就不是他们该做的事，应该让教育纯粹归于教育，政治不该介入，而且就算做调查，蔡当局能做什么吗？去大陆或者外国读书是大势所趋，调查只会给人以“绿色恐怖”的印象。

据悉，国台办、发改委会同29部门于今年2月28日公布了促进两岸经济文化交流合作的31项措施，内含就学等优惠政策大方向。对于“31条”，国台办发言人安峰山此前曾表示，对台湾同胞来说，相关措施将为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供更多便利，创造更好条件，并推动两岸同胞共同弘扬中华文化，促进心灵契合。大陆将继续秉持“两岸一家亲”理念，会同有关部门加强政策落实，评估实施效果，根据需要研究制定更多政策举措，扩大和深化两岸经济文化交流合作，不断增进两岸同胞亲情和福祉。（中国台湾网 何建峰）

来源：中国台湾网

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