台海军陆战队员当街被围堵枪杀 原来是做了替死鬼

原标题：当街被围堵枪杀的台海军陆战队员，原来是做了替死鬼

现场图

[环球网综合报道]台海军陆战队士兵2日凌晨驾车返回营地期间遭10余辆汽车截停，期间有人连开数枪，致该士兵胸部中弹，伤重不治死亡。据台“中时电子报”3日报道，台警察追查发现，事件起因是两派人马因感情纠纷引发的寻仇，而该士兵则因路过遭误杀。

2日凌晨，23岁的何姓士兵驾车返回营区，途中遭到10余辆私家车围追堵截。该士兵汽车被截停后，十余名手持棍棒和尖刀的男子开始狂砸车辆，造成挡风玻璃受损，期间更有人连开数枪。该士兵胸部中弹被送至医院抢救，终因伤重无效死亡。而其后的调查显示，该士兵死于误杀。

台警方调查发现，鄞姓嫌犯因不满李姓女友想要分手，将其殴伤并强拍裸照，女方的朋友知道后，6月1日到鄞男的脸书留言指责，鄞男反呛李女是“破麻”（注：与很多男人发生关系的女人，极具侮辱性）等，引发双方放话2日凌晨1点在屏东潮州延平路“中油”加油站拼输赢。

凌晨1时，女方朋友王姓男子邀约黄、陈、郑、林等5人驾驶奔驰牌、白色自小客车到达现场，却立即遭驾驶3部汽车6部机车的鄞姓男子等人持棍棒围殴。陈、郑两人轻伤，黄男则于昨日晚间7点许伤重经医院宣告不治死亡。

王男不满己方遭到鄞的人马殴打，再次约对方同日凌晨3点在屏东县潮州镇延平路亚柏加油站谈判，王男等10多人分前往后看见海军陆战队“宪兵”何胜文开车，误认为是鄞男同款的车辆，直接上前包抄拦车乃至开枪射击，子弹从背后穿过肺脏，送医后宣告不治。

台警方表示，经专案小组漏夜调查，已查获犯案用的铝棒与木棍，并将涉案主要嫌犯21人拘捕到案，另两名嫌犯自行投案。至于由到案嫌犯指出开枪为还未到案的洪姓嫌犯，警方将全力追缉。

台警方还表示，这21名嫌犯到案之后才知道自己杀错人。这些嫌犯中，有5名未成年人，全部都不是在学身份，皆无帮派背景，仅透过社群软体号召，帮忙相挺，到现场也不知道要做什么，就犯下如此重大刑事案件。

责任编辑：张玉