原标题：中方就中美经贸磋商发表声明，其中这句美国须三思！
如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。
新华社北京6月3日电（记者于佳欣）6月2日至3日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国商务部长罗斯带领的美方团队在北京钓鱼台国宾馆就两国经贸问题进行了磋商。双方就落实两国在华盛顿的共识，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。
中方的态度是始终一贯的。为了满足人民群众日益增长的美好生活需要，满足经济高质量发展的要求，中国愿意从包括美国在内的世界各国增加进口，这对两国人民和全世界都有益处。改革开放和扩大内需是中国的国家战略，我们的既定节奏不会变。
中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。
来源：新华社
相关新闻：
中美停打贸易战
分析解读
回应质疑
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 特朗普关税计划给这家美国公司致命一...
- 【 军事 】 美军B52轰炸机再次飞入中国南海九段线
- 【 财经 】 中国制造业赶超日本捷径：努力多生孩...
- 【 体育 】 热身-格子+巴萨2将破门 法国3-1意大利
- 【 娱乐 】 成龙助阵王力宏演唱会 二人现场接吻
- 【 科技 】 小米推出最新“全家桶”，为上市献礼...
- 【 教育 】 毛坦厂家长：有人把自己叫做“垃圾桶...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有