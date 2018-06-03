环球网：血债不只“731” 侵华日军513部队首披露

原标题：血债不只“731”，还有“513”！

侵华日军罪行累累名单又添新成员：侵华日军细菌战研究秘密部队“513”。

中国之声《新闻纵横》报道，据央视新闻频道，抗日战争时期，日军在中国多次发动细菌战，对中国人民造成了极大伤害。在日军各支细菌战部队中最有名的，当属臭名昭著的731部队。除此之外还有设在东北的关东军100部队、设在北京的1855部队、设在南京的“荣”字1644部队、设在广州的“波”字8604部队等。

近日，这份罪行累累的名单中又新添一支部队：侵华日军细菌战研究秘密部队“513”。在口述历史采访中，93岁的侵华日军士兵久木义一首次提到了这支部队。通过这一线索，挖掘出了哪些战争的秘密？

消失已久的“513”部队

侵华日军第513部队是日军侵华期间设立在长春的一支用于细菌战研究的秘密部队，但几十年来却无人发现这支部队的存在。直到前不久，日中口述历史文化研究会常务副会长李素桢在对一名侵华日军士兵久木义一做口述历史采访中，才无意间了解到了这支消失已久的“513”部队。李素桢说：“他讲他当年在长春，叫新京嘛。他在新京做细菌研究，他说我部队是叫‘513’部队。”

“日中口述历史文化研究会”创立于2007年，李素桢作为常务副会长，十几年来致力于“日本人口述侵华证言”的调查研究。但是对于她来说，也是第一次听到“513”部队的名字。经过再三采访确认，才进一步了解了这支部队的存在。

查证“513”部队：真实存在

李素桢表示，他（久木义一）说的这个“513”就一点儿都不知道，因为大家上网用手机很快就能查嘛，所以他说完了，我就立刻去查。查也没有，怎么查都不行。他93岁了嘛，我怀疑他记差了。所以我就问他，我说你说那个“513”部队是不是记错了，有没有别的名字。他说没有错，认真的、清楚的告诉我，就是“513”部队的。

在采访中李素桢了解到，这名隶属于侵华日军第513部队的日本老兵是当时这支部队的第二期生，主要进行动物细菌研究。目前居住在日本大分县别府市，今年已经93岁。

之后，李素桢又详细询问了“513”部队的具体情况：“他（久木义一）说我部队在孟家屯，在孟家屯走，步行20分钟，路过一条叫军用大道，从这条军用大道直接进入100部队的正门。一个班是35个人，全是兽医。这35个兽医进入100部队的实验室，进行动物细菌实验学习和培训”。

为了进一步证实这支部队的真实存在性，李素桢进行了多方查询，终于让“513”这支侵华日军中的秘密部队浮出历史水面。李素桢说，我已经在日本档案馆和日本防卫厅找到了当年的第一手资料了，有记载，有详细的当年的记载。谁是队长、有几期，哪期有多少人，都写得可细了。下一步我就要具体的去追踪还活着的“513”部队的人，进一步去调查，让他留下来呀，留下他的口证啊。

珍贵历史文物：

日本士兵“祝入营”旗

在日前由长春伪满皇宫博物院与日本“日中口述历史文化研究会”共同举办的“铭记历史 珍爱和平——中日口述历史研讨会”上，李素桢第一次正式向公众介绍了关于发现侵华日军第513部队的完成过程。在活动中，李素桢还赠送给长春伪满皇宫博物院两面日本士兵“祝入营”旗和侵华日军服装等历史文物。

李素桢在接受采访时表示，当年是这样的，比如说一个士兵他要入伍了，在走之前，要庆祝，喝酒吃饭，然后大家朋友们就会给他写“祝入营”那样的一个旗。那件衣服是非常难得的，满蒙青少年义勇军的服装。因为那个胸前刻着当年的写着当年义勇军的服装，很珍贵的。这些东西都在静静的口述，是真正的当年的第一手资料。

侵华日军后代：

不要再犯历史的错误

日中口述历史文化研究会会员森彪表示，我父亲以前就是作为士兵来过这边，所以作为我自己，我也想亲身过来这边看一看。我想作为我自己，作为一个跟战争曾经有一些关系的人，想用我自身的话来发声，为真正的历史是什么样的来发声。再一个就是，想把我的这些想法，传达给现在的年轻人，让他们不要再犯历史的错误。

来源：共青团中央（gqtzy2014）综合中国之声、人民日报客户端、央视新闻等

责任编辑：张玉