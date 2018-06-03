原标题：韩媒：中韩就年底前增设航空复线达成协议 韩国将成飞往欧洲的航空枢纽

[环球网综合报道]韩联社援引韩国国土交通部3日消息表示，中韩航空交通部门局长级首席代表近日在首尔举行的航线改善工作小组会议上，就年底前完成中韩航线复线化准备工作达成共识，最终启用日期将于近期内协商决定。

据报道，目前单线运行的中欧航线由此将随之转变为复线运行。中韩航线是连接韩国仁川至中国北部地区、蒙古、中东、俄罗斯和欧洲的主干线航线，2016年执行航班约15万架次。两国有关部门就推行该航线复线运行开展了近7年的协商，至今终见成效。

双方商定，该复线将于年底前完成准备工作，其进港和离港航线均采用单向通行方式运行，最终启用日期将于近期内协商决定。预计该复线启用后每天航班将增至400多个，韩国也将由此成为飞往欧洲的航空枢纽。此外，两国还就今后定期举行航空高级别会谈和工作会谈，进一步加强技术合作等达成共识。

韩国国土部表示，预计该复线启用后每年将有14.4万架次航班受惠，韩国航空公司占其中的37%，广大航空旅客将享受到更加安全快捷的服务。

责任编辑：张玉