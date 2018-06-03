台海军陆战队士兵枪杀案告破 系两派斗殴误杀(图)

原标题：台海军陆战队士兵枪杀案告破 系两派斗殴误杀

海陆士兵遭拦车枪杀，遭多辆车包夹画面曝光。（中时电子报）

海外网6月3日电 据海外网早前报道，2日凌晨，台海军陆战队23岁士兵驾车返回营区时，遭10余辆汽车截停，胸部中弹送医不治。据台湾“中时电子报”消息，屏东警方3日上午召开破案记者会，证实该何姓士兵系遭误认而枉死。

海军陆战队志愿役何姓士兵，遭到其他车辆拦车后枪杀。（中时电子报）

报道称，屏东潮州2日凌晨1点和3点接连发生重大刑案，各造成一人死亡，警方连夜追查后，确认为连续相关联案件，起因为主嫌鄞姓和王姓两人结群斗殴，被枪杀的何姓士兵是遭误认而枉死，开枪的洪姓嫌犯仍在追缉中。

警方调查，鄞姓男子因为不满李性女友欲分手，将其殴伤并强拍裸照，许女得知后到社交平台指责鄞男，反遭回呛，引起许女的王姓男友不满，双方留言对呛输赢，相约潮州镇延平路加油站谈判。

警方表示，王姓男子邀约黄、陈、郑、林等5人驾驶白色汽车到场，立即遭鄞姓男子等多人分持棍棒围殴，造成陈、郑两人轻伤，黄男则于晚间7点许伤重经医院宣告不治死亡。

涉案主要犯嫌21人拘捕到案。（中时电子报）

警方指出，案发后王男不满遭鄞男率众殴打，凌晨3点又约同一条路另一亚伯加油站谈判，王男率林姓男子等10余人分别驾驶多辆汽车到达现场后，海军陆战队何姓士兵开车经过时，被误认为就是目标鄞男驾驶的车辆。

警方说，王男等人将驾驶现代牌、蓝色汽车的何姓士兵拦车后直接开枪射击，现场同伙多人分持钢珠枪枝、棍棒攻击被害人车辆，何姓被害人遭射击1发子弹，从背后穿过肺脏，子弹留在体内重伤不治。

涉案主要犯嫌21人拘捕到案。（中时电子报）

目前，两案涉案主要犯嫌21人拘捕到案，其中王男和林男犯案后投案自首，开枪的洪姓犯嫌尚未到案，警方全力追缉中。

面对意外突如其来，何姓士兵家属伤心欲绝，其母今日（3日）清晨在社交平台贴文，“破案了，谢谢大家的关心，儿子你死的很冤枉，妈妈心里很痛很痛！”（海外网 李连环）

责任编辑：张玉