高分家族不到一个月再添新成员 解密高分六号绝技

原标题：不到一个月高分家族再添新成员 解密高分六号遥感卫星的独门绝技
央视网消息：6月2日中午12点13分，在酒泉卫星发射中心，高分家族新成员，高分六号卫星成功发射升空，卫星进入预定轨道。
这次距离高分五号发射还不到一个月的时间。那么高分六号究竟有什么独门绝技呢？
开阔视野 提高观测效率
高分六号是一颗低轨光学遥感卫星，具有宽覆盖观测的本领，一次观测就可以看清地面上宽度达到800公里的范围，观测效率大大提高，在灾害救援等任务中，可以第一时间发现更多灾区情况。同时，高分六号还将和已经在太空运行的“高分一号”卫星组网开展工作，再次提升效率。
航天科技集团五院高分六号总设计师白照广说，这两个卫星将来在天上组网，它将实现就是我们对任何一个地点相隔两天，我能够看到一次。
在轨道上摆动 对多目标拍照
高分六号还具有在轨道上摆动的能力，这让它能在运行时一次可以对多个目标进行拍照。
航天科技集团五院高分六号总设计师白照广说，我们最大可以到35度，比如我看完北京，我一侧摆马上能看到太原，就是这样能快速地侧摆。
拍照更清晰 高空能辨物
高分六号的多项关键技术，让它从拍照更清晰，能辨识出地面上更多的信息。针对农业领域的应用，高分六号提高了通过探测光的频率来辨别地面不同植物的能力。
航天科技集团五院高分六号总设计师白照广说，我要看小麦，可能小麦里可能还有其他一些大豆，这两个作物可能混在一块分不清。 但是我加了红边光谱了，那个层次更加清楚了，它就能分辨出来这小麦。
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