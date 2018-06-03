原标题：经济日报评论：中美经贸磋商中的“中国节奏”

中方3日就中美经贸磋商发表声明指出，中美就落实两国在华盛顿的共识，在农业、能源等多个领域进行了良好的沟通，取得了积极的、具体的进展。声明同时强调，改革开放和扩大内需是中国的国家战略，我们的既定节奏不会变。

深化改革开放是中国既定的国家战略，积极扩大进口是中方长期坚持的政策，这是着眼于满足人民群众日益增长的美好生活需要、满足经济高质量发展的要求的务实抉择。无论是从中国发展的需求、理念，或是从中美经贸关系的具体实践出发，改革开放的“中国节奏”不会随着外界的条件而变化，也不会因为外界的干扰而动摇。

首先，深化改革开放的“中国节奏”，本质上是我们契合自身发展实际需要的必然抉择。党的十九大报告明确提出“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”的重大判断。这个重大判断是我们当前扩大进口政策的出发点和落脚点。因此，无论是习近平主席在今年的博鳌亚洲论坛上提出“中国将主动扩大进口”的政策宣示，还是从中国在中美经贸磋商中决定增加进口的决定来看，其中的脉络是清晰明确的。不久前，商务部就我国主要消费品供需状况进行的统计调查显示，进口商品成为我国市场供给重要补充，我国消费者对进口商品的需求旺盛，“进口商品消费占商品消费总额比重达到三成以上的消费者占全部调查对象比例超过20%”。在内需成为中国经济发展基本动力的当下，扩大进口不仅是推动对外贸易平衡发展的重要举措，也是我国产业升级、满足消费者对高质量生活需求的必然要求。

其次，深化改革开放的“中国节奏”，也是中国一直以来所提倡的“互利共赢”发展理念的集中体现。2017年以来，世界经济逐渐步入危机后的深度调整阶段，经济增长率明显回升。同时，发展的包容性不足，保护主义不断升温，经济全球化也遇到波折，对来之不易的世界经济复苏造成直接威胁。世界经济增长在客观上也需要创造新需求，引入新动力。这些问题成为世界经济增长中面临的难点、痛点。因此，中国提出扩大进口，特别是2017年宣布举行中国国际进口博览会的行动，一方面契合了国际社会对拓展中国市场、搭乘中国发展“快车”的强烈愿望，另一方面则契合了中国在经济结构加快调整背景下对优质、特色商品和服务的旺盛需求。这是一项有利于世界也有利于中国的双赢倡议，这表明了中国政府主动向世界开放中国市场的真诚意愿，体现了中国积极推动经济全球化的大国责任和担当。

此外，将深化改革开放的“中国节奏”放在当前中美经贸磋商的背景下考虑，我们更能清晰地看到中方推进新一轮高水平对外开放的决心和信心。客观来看，外界对中国在中美经贸磋商中扩大进口政策的决定是有疑问的，认为这是“在美方压力下作出的决定”。这种看法，显然是无视了中国当前经济发展的客观要求，也无视了中国在中美经贸摩擦产生之前就已经作出的扩大进口的政策宣示。本质上讲，中国扩大改革开放的举措是既定方略，不因外部条件的变化而变化，也不会受到任何外部压力的干扰。我们会按照自己既定的节奏、朝着自己确定的方向，坚定地走下去。要知道，中国反对单边主义和贸易保护主义的决心和信心是坚定的，中国改革开放前进的脚步也同样是坚定的。

中美间达成的磋商结果表明，中美只有以求同存异负责任的态度去寻求彼此间的最大共识，才是真正对中美两国人民的福祉负责，对多边贸易体制和全球自由贸易负责，更是对世界经济平稳增长负责。发展健康稳定的中美经贸关系对两国十分重要，中美双方接下来只有通过对话磋商解决有关经贸问题，贸易战的方式没有出路。中方希望中美经贸合作能够造福两国人民，不愿看到中美经贸摩擦升级。同时，我们也有信心、有能力、有经验捍卫中国人民的利益和国家核心利益。

（见习编辑：于浩）

责任编辑：吴金明