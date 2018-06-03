失火后事故认定遭多部门推诿 山西灵丘县政府介入

原标题：失火后事故认定遭多部门推诿？县政府建议当事双方走司法程序

据中国之声《新闻晚高峰》报道，近日，山西灵丘县的齐女士向中国之声反映，今年4月15日下午，她所承包的灵丘县良种场10余亩油松苗木突发大火，近万株3米多高的油松苗木被焚烧殆尽。后经相关部门勘查，起火原因是当地一家所谓“石料厂”的负责人刘先生在没有告知齐女士的情况下，私自迁移变压器所致。

齐女士说，事发至今快50天，她找遍了当地多个政府部门，却遭遇谁都不管的状况。6月1日中午，灵丘县政府方面向中国之声发来书面说明，其中称，事发后，县政府主要领导就责成相关部门联合调查。目前双方当事人在赔偿问题上分歧较大，无法达成一致，已建议当事双方走司法程序。

齐女士称，2007年她承包了灵丘县农场的土地用于经营苗圃，2009年在土地上栽种了12亩油松苗木。4月15日下午齐女士得知，苗圃里的油松树着火了，“4月15日，其他种苗圃的人跟我说树被烧毁了，我就急忙过去。给消防队打电话，消防说过去以后火就灭了。到了火灾现场，报火警的人说是他的变压器失火。他的变压器什么时候安装到我地里的，我也不知道。”

树苗失火，有人认账，按说事情解决起来顺理成章。但齐女士说，接下来的40多天里，在她的苗圃里安装变压器的刘先生拒绝协商赔偿事宜，“在现场我见到了刘先生，刘先生说谁能想到会失火？我说是你把变压器安到我地里，他说又不是你的地，谁能想到会失火。他就是话都不想跟我说，消防队走了以后，他也走了。”

齐女士说，事发后，她几乎找遍了灵丘县的相关部门，但得到的答复都是：这事儿不归“我”管，“16日我去电业局，电业局不愿回答我们，我们去消防队，消防队说不归消防管，归林业局管。我们去110报案，民警说这事归消防队管。我们又去消防队，消防队拿出一个函来，说不归他们管。之后我们去了林业局，林业局说不归他们管，归派出所管。我们又去派出所，派出所问我损失多少钱，我说100多万元吧。派出所民警说损失50万元以下归他们管，50万元以上归刑警队管。我们就去刑警队，刑警队说归消防队管。”

齐女士说，这一圈折腾下来，没办法，她就去找灵丘县政府的领导。在多方努力之后，县消防大队和林业局出具了一份“火灾勘验说明”，其中认定：刘先生的变压器远端短路，引起变压器上的熔断器故障过热，掉落的熔融物引燃地面杂草，引发火灾，造成齐女士苗圃里9271棵油松整体烧毁严重。

1日下午，变压器的所有者刘先生接受中国之声采访时表示，确实是因为他的变压器失火，造成齐女士的苗木被烧毁。他告诉记者，“挪变压器不是我为了办厂子或者为了搞别的，现在那个变压器是我们几家的民用电和机井用电。我挪变压器是因为县里面修路，把变压器的地方给占了，让我挪变压器，挪到了我和她的地畔上。我也没想到会引起火灾，这是我的过错。”

刘先生说，目前，他和齐女士之间因为就赔偿金额无法达成一致，事情的处理暂时搁置，“如果她找个评估公司，评估下来是多少，我按价赔偿，不能她说（一棵）树卖出去120元（就按120元赔）。我也有树，我跟她说可以赔你树，（烧毁一棵）可以赔你两棵，她不同意，说要赔就是120元一棵。她要120元，我赔不起，再者这树也不值120元。”

1日中午，灵丘县政府向中国之声发来一份书面情况说明，其中称，事发后第二天，接到齐女士电话反映后，县长和分管副县长要求所属地镇政府、林业局、公安局、供电公司和消防队成立联合调查组调查核实。4月23日至27日，调查组根据现场勘验结果相继出具了火灾勘验说明和检查笔录，双方当事人对勘验说明都表示认可，但在赔偿金额的问题上没有达成一致，对此，县政府建议双方当事人通过司法程序解决此事。

责任编辑：吴金明