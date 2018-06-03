民进党创党党员谈“台独”：罪魁祸首就是李登辉

原标题：民进党创党党员谈“台独”前世今生 称罪魁祸首是他！

曾是民进党创党党员的朱高正日前受访时表示，他个人非常痛恨“台独”，民进党本来也没有主张“台独”，一开始是要求回归“民主宪政”，结果他们要另外搞一个“台湾共和国宪法”，这是最大差别。

朱高正说，“如果我没离开民进党，一定发生‘武斗’！”朱高正提到当年演讲，若头上不绑“台独万岁”布条，就会被丢鸡蛋。有次在台南演讲，竟然有人把一头活活的小猪，用杆子升旗，把小猪活活给勒死了，“猪”谐音就是“朱”，根本摆明对着他而来。

朱高正说，民进党没有党魂、没有党德，在他离开就已经这样，他也批评吕秀莲，该做的、该讲的，都被妳一个人做完，下台就应该栽培年轻人，一把年纪还要跟人选台北市长，“苏贞昌也好不到哪里去”，当过“行政院长”，该做的、该讲的，一个人也都做了，还跑回来选新北市长，都是考虑个人利益、没有考虑全台湾利益，难道不知道“台独”，已经没路可走。

朱高正反问，这些人究竟被谁带坏？就是李登辉，还没卸任，说退休要去布道，到现在，从来没有看过李登辉一天布道，还在到处下指导棋，台湾会这么乱，就是李登辉。

1993年，朱高正写给李登辉一封信“天下至广，非一人所能独治”，警告李登辉不要乱搞，台湾会掉挂，但李登辉不听，台湾从四小龙之首搞成民不聊生，祸首就是李登辉。

朱高正说，从李登辉的“独台”、陈水扁的“台独”、马英九的无能，到蔡英文维持现状，抱美国大腿，台湾应该意识到发展经济的重要，民进党“台独”路线，两岸兵戎相向，顶多是美国阻扰中华民族全面复兴的马前卒。

朱高正表示，民进党已经不是民主政党，已经变成举着“台独”旗帜的帮派及犯罪组织。他分析，台湾够聪明的话，愈早跟大陆举行实质和平统一谈判最有利，不这样做，台湾太平日子快没了，社会矛盾、经济恶化，估计八成会内乱，最后解放军不得已出兵平乱。因此只好让民进党继续执政，让台湾同胞早日“脱离苦海”，尽快统一。

本文原载于中评社，内容有所删减

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