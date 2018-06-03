歼20已满天飞 蔡英文却想用这种飞机留住台湾青年

原标题：歼20已经满天飞，蔡英文用这破飞机就想留住台湾青年？

蔡英文自上台以来，一直在力推台湾“国防”自主化的概念，其中的核心项目便是台机台制（自制高级教练机）与台舰台制（自制潜舰）。台湾自制潜艇不仅进展缓慢，而且丑闻频出，所以进展较好的中高级教练机就成了蔡英文推行自己“国防”理念的一根“救命稻草”了。

蔡英文当局原本也是希望通过推动总预算约690亿新台币的新式高教机研制计划，带动约2800亿新台币的产业效应，为台湾奠定自主研制下一代战斗机的实力，顺势带动台湾航空产业的发展，促进台湾制造业向智慧制造转型。

据了解，台湾的这款自主研发的“新式高级教机“名为T5，是由台湾自主研制的“经国号”（IDF）双座型战斗机衍生而来，用以汰换已服役数十年之久的自主研制的AT-3“自强号”高级教练机与执行部队训练机任务的F-5E/F老虎Ⅱ（Tiger II）式战斗机。这款教练机因为没有加力燃烧室，所以只能进行亚音速巡航，但由于在部分机身段采用最新的复合式材料，所以飞机强度更强、重量更轻，因此，新型高教机的某些技术，将比IDF战机更加先进。据台湾媒体介绍，新机型将有八成以上和过去的IDF战机不同。

T5教练机模型

然而指望这样一架强行“魔改”出来的教练机去托举起台湾航空制造业，特别是台湾国防军工业的发展实在是有点痴人说梦。

首先，台当局本意是想通过购买意大利的M346高教机实现换装，但是因为在中国的面前，意大利的求生欲比较强，因此这笔买卖告吹，台当局愤而自研，但是按照台当局的计划，这款T5教练机于2018年6月1日开始组装，原型机要到2019年9月才能出厂，并在2020年6月进行试飞，最后要到2026年6月才能将66架高教机全部交付台湾军方。无论是研制的进度还是订单的数量都显得是在“怡然自乐”。所以，一款在求购无门后转而“吃老本”强行刷存在感的飞机注定就与“先进”两个字无缘了。

台湾自主研制IDF战机

其次，就是蔡英文一直意图“拉拢”却渐行渐远的台湾青年。蔡英文上台以来一直在以传销式手法向台湾青年兜售前景与未来，但在越来越狭窄的生存空间面前，台湾青年也渐渐开始意识到自己的未来究竟在何方。

今年2月28日，国务院台办、国家发展改革委经商中央组织部等29个部门，发布《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》，此次共出台31条具体措施，其中最为“釜底抽薪”的便是台湾同胞在大陆投资的企业参与“中国制造2025”行动计划适用与大陆企业同等政策。支持台商来大陆投资设立高端制造、智能制造、绿色制造等企业并设立区域总部和研发设计中心，相应享受税收、投资等相关支持政策。

台湾科研机构、高等学校、企业在大陆注册的独立法人，可牵头或参与国家重点研发计划项目申报，享受与大陆科研机构、高等学校、企业同等政策。受聘于在大陆注册的独立法人的台湾地区科研人员，可作为国家重点研发计划项目（课题）负责人申报，享受与大陆科研人员同等政策。对台湾地区知识产权在大陆转化的，可参照执行大陆知识产权激励政策。

相比于台湾的“自娱自乐”，大陆在高端制造业显然以无可比拟的优势提供了更加广阔的舞台，无论是软件还是硬件都能提供远超于台湾省的优渥条件，所以究竟是留在岛内抱残守缺捣鼓那几架破飞机，还是来到大陆融入“中国制造2025”的科研创新浪潮，相信心明眼亮的台湾有志青年能够做出正确的选择。

责任编辑：张建利