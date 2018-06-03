原标题：台湾警方：涉嫌枪杀台军士兵疑犯仍未落网，上个月曾经被捕

案发现场。 环球网 图

6月2日，岛内发生一起恶性枪击事件——一名23岁台湾海军陆战队何姓士兵遭枪杀身亡，台警方初步调查结果显示死者系被误杀。

据台湾联合新闻网6月3日晚报道，涉嫌开枪射杀台军士兵的疑犯洪姓男子，至今仍未落网，警方已通报全台警察机关追捕。报道称，该名38岁洪姓男子上个月曾因涉毒、持枪被警方逮捕。

台警方透露，洪姓男子5月2日曾与其牵涉毒品案件的许姓女友共同被捕。警方当场查获安非他命46.5公克、海洛因62.72公克、改造手枪1支、子弹19发等。许女目前正在服刑，而洪男则被法院裁定5万元新台币交保。

据中时电子报等岛内媒体此前报道，台海军陆战队何姓士兵2日开车返回营区结束假期时，遭10余辆汽车截停，其间有人连开数枪，致何姓士兵胸部中弹，伤重不治身亡。

经警方调查，鄞姓男子因不满李姓女友欲分手，将后者殴打致伤并强拍裸照。后鄞男与李女的朋友网上互骂，并相约6月2日凌晨1时在屏东县潮州镇延平路“拼输赢”。凌晨1时，李女的朋友王姓男子等5人抵达后遭鄞男等人围殴，造成王男一行一人重伤、两人轻伤。此后，双方又约凌晨3时再次谈判，王男等10人误将此时开车路过的何姓士兵当作目标，开枪射杀。

案发后，台警方立即通缉嫌犯，至3日中午共逮捕21人，其中5人年龄仅18岁，另有两名嫌犯主动投案。后由到案嫌犯指认出开枪射杀何姓士兵者为前述洪姓嫌犯。

责任编辑：张建利