内蒙古大兴安岭森林两处火灾未得控制 扑救难度大

原标题：内蒙古大兴安岭森林两处火灾未得到控制 扑救难度大

国家森林防火指挥部办公室最新发布：综合国家森防指赴火场工作组、内蒙古自治区森林防火指挥部、扑火前线指挥部消息，6月1日、2日发生在内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区和奇乾林业局阿巴河林场的森林火灾尚未得到控制。3日下午，汗马火场突起大风，迅速形成树冠火、飞火，急速沿山脊蔓延，形成15公里火线，逼近黑龙江大兴安岭交界处；阿巴河火场南部火线基本合围，北部火场有断续火线，约4公里左右。

截至目前，两个火场共投入兵力3300余人，各类飞机9架。两个火场均处于未开发的原始林区，山高坡陡，地表植被茂密，交通极为不便，加之烟雾大、风力强，扑救难度较大。受能见度差和间歇性大风影响，飞机无法起飞，火场面积不详。

根据火情发展态势，国家森防指已启动国家森林火灾应急预案Ⅲ级响应，派出第二梯队工作组赶赴火场协调火灾扑救，紧急调动黑龙江1架M-26直升机、黑龙江、吉林两省武警森林部队实施跨省增援，并调拨价值120万元的应急物资运往扑火前线。为避免火场蔓延至黑龙江境内，国家森防指已安排部署黑龙江专业扑火力量提前做好扑火准备。

责任编辑：张建利