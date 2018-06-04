原标题：澳前外长：没证据显示中国对澳进行政治干涉！

《澳大利亚人报》6月3日文章，原题：鲍勃·卡尔：没证据显示中国在干涉 澳大利亚工党前外交部长鲍勃·卡尔拒绝承认中国对澳进行政治干涉或企图进行干涉，他只是说“每个国家都在促进自身利益”。

在接受英国天空新闻频道记者采访时，卡尔说，在中国强势主导南海问题上，他和特恩布尔政府的观点一致。“上周，自由党参议员吉姆·莫兰指出的一个残酷现实是，中国已然赢得在该地区的前瞻性战略和主导权”，他说，“除了采取强有力的外交坚持我们关于‘国际法应该适用’的立场外，我看不出澳大利亚还有什么选项。”

卡尔目前是悉尼科技大学澳中关系研究院院长。他说尽管他在起草外国干涉法方面可能走得更远——要求把试图影响澳外交政策的澳大利亚组织也包括进去，但他尚未看到来自中国的干预证据。当被直接问到（中国）“干涉”（澳政策）问题时，他说：“每个国家都在澳大利亚促进自己的利益……先把你所说的术语定义一下，然后我才能回答。”

当被问及前工党参议员山姆·达斯特阿里是否被捐赠人、中国商人黄向墨连累时——尤其是达斯特阿里维护中国在（南海）岛屿问题上的立场，卡尔说这（种说法）是“欠考虑的”。“我们可以就此事无休止地争论下去，我认为这是不明智的。但他是否在试图推动亲华倾向是另外一个问题。”他说，“我不认为任何人已经拿出任何证据，能证明一个捐赠人在寻求那种干涉。如果中国企图用金钱影响澳大利亚政党，那么应该会有一个捐款模式。”

一名在中国出生的澳大利亚亿万富翁在悉尼一所大学里有座以他名字命名的大楼。上月他被自由党议员安德鲁·黑斯蒂点名。对于（对澳大利亚大学的）捐赠是否算是干涉，卡尔先生提出质疑，“你不能把对大学的捐赠（也）当成是企图影响（澳大利亚）政策。”

责任编辑：张建利