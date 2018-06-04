31省份专项治理校外培训乱象 均已公布治理方案

原标题：31省份专项治理校外培训乱象

近年来，课外教育培训机构迅猛发展，逐渐成为教育生态中的重要角色。但课外教育培训发展过程中出现的“失范”行为，提前教学、超纲教学，与学校违规合作开展“掐尖招生”……被称为“影子教育”的课外教育培训，阴影越来越大。

今年2月，教育部等四部门印发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》，开展中小学校外培训机构专项治理，向“有安全隐患、无证无照、”应试“倾向、超纲教学”等6类突出问题发力。

日前，记者从教育部了解到，全国31个省份及新疆生产建设兵团已全部向社会公布了校外培训机构专项治理工作方案。

并且，对校外培训机构全面开展摸排。据介绍，截至5月23日，已摸排校外培训机构近13万所，整改培训机构1.2万所。

[现状1]

校外培训市场规模超800亿元

《2016年全国教育事业发展统计公报》显示，至2016年，在教育行政部门登记注册的民办培训教育机构有1.95万所。此外，在工商等行政部门登记注册的培训机构超过10万家，培训机构总数约为20万家。

一些培训机构出现了“你可以不来培训，但你的同学都来了”的广告词，“孩子不是在培训班，就是在去培训班的路上”成了较为普遍的写照。

中国教育学会的数据显示，2016年中小学辅导的市场规模超过800亿元，上课外辅导的学生达1.37亿人次，参与辅导机构的教师有700万至850万。以2014年为例，我国参加课外辅导班的学生约占全体在校学生总数的36.7%，在北京、上海、广州、深圳等大城市，更是高达70%。

庞大数字背后，是每个家庭的“供给”。青岛一位家长告诉记者，一年前孩子上初中，为了提高成绩，专门去培训机构进行“一对一”辅导，一个小时125元，“平时放学后、周末都会过去，一个学期算下来得1万元”。

[现状2]

培训机构围绕“杯赛”形成产业链

2018年《教育蓝皮书》中《校外教育培训机构的失范与治理》一文指出，早期校外培训主要是帮助后进生“补差”，其次是发展学生兴趣爱好。但现在的校外培训主要围绕择校与升学，是以“培优”为主要目标，课后补习呈现小学生上课外班时间长于初中生，覆盖70%以上中小学生；城市高于农村，东中部高于西部；文化课补习课程以数学比例最高，其次是英语和语文；重点学校学生的补习比例高于非重点学校，显示“培优”的功能大于补差。

南昌师范学院教育评估院院长叶存洪指出，校外培训机构往往以高强度培训、大量做题、提前教育、全民奥数等模式，培训学生“应试”技巧，裹挟家长带着孩子拼命抢跑，无形中增加家长的群体焦虑。

近年来热度不减的“华杯赛”、“学而思杯”、“希望杯”等“杯赛”包括大型培训机构的“统测”成绩，成了“幼升小”、“小升初”择校竞争的敲门砖，不少中学依托社会培训机构通过各种竞赛“掐尖”选拔学生，培训机构围绕“杯赛”形成了培训、与学校合作等完整产业链。

广州市卓越教育校长周贵告诉记者，校外培训南北有一定差异，北方很多都是全科培训，南方则是分块，缺哪儿补哪儿。原来广州这边培训机构补差为主，补习的学生主要是成绩处于中下游的，现在培优的越来越多。

广州明师教育董事长罗宇恒也表示，部分培训机构利用家长对孩子升学考试的恐慌，通过“饥饿销售”，大搞奥数等各类加重学生负担的“提优培训”。

■ 治理

四部门出台“史上最严”整治措施

今年2月，教育部、民政部、人社部、工商总局四部门办公厅印发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》。

《通知》指出，坚决纠正校外培训机构开展学科类培训（主要指语文、数学等）出现的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为。校外培训机构开展学科类培训的班次、内容、招生对象、上课时间等要向所在地教育行政部门进行审核备案并向社会公布。

《通知》还明确，严禁校外培训机构组织中小学生等级考试及竞赛，坚决查处将校外培训机构培训结果与中小学校招生入学挂钩的行为。

5月初，教育部、民政部、国家市场监管总局等部门派出七个督查组对校外培训机构专项治理工作进行督查，通过不打招呼随机抽查校外培训机构，暗访学生、家长等方式了解情况。

截至5月23日，教育部门已摸排校外培训机构128418所，整改培训机构12251所。

“校外培训热还没有真正‘退烧’，下一步必须坚持标本兼治，系统治理。”教育部基础教育司司长吕玉刚表示。

如何为校外培训降温？教育部教育发展研究中心副主任汪明表示，要以素质教育为导向，深化考试招生制度。深入推进义务教育免试就近入学工作，杜绝将培训机构的结果与中小学招生挂钩的行为。

■ 举措

北京海淀

公开学校招生渠道标准

家长被动选择校外培训很大程度是因为校际差异、教育资源不均衡，这也导致了培训机构和学校“合作”、学校“掐尖”点招的行为。

北京市海淀区作为北京的教育大区，基础教育的体量占到北京市的1/5，同时因为历史的原因，海淀区也存在南北的差距，“点招”情况在前几年比较明显。

海淀区教委主任陆云泉表示，这两年以来，海淀区规范了中小学入学的行为，特别是对民办学校的招生进行了严格的要求和界定。

“从今年的情况来看，我们约谈了所谓的名校和热点学校的校长，让他们对社会有一个公开的承诺，同时建立了举报电话，发现一个，立刻查处一个。” 陆云泉说。“现在学校招生渠道和标准，都向社会公开，从学校来讲，没有了空间和途径，如果私自招生，是没有办法注册学籍的。”

广州

课堂实行分层差异化教学

校外培训的发展，一个重要原因是学生在课堂无法“吃饱”、“吃好”。广州执信中学采取分层教学，提高学生学习兴趣，培养学生自主学习能力，让学生在学校中充分发展。

“在学科教学方面，我们向上课的40分钟要质量，争取在40分钟能解决70%甚至80%的问题，这样学生课后就比较轻松，减轻学生负担。”执信中学校长何勇说，“教师教要精准，讲要关键，学生学习要得法。采取分层教学、分层作业。”

该校英语老师岑立平讲述了她的教学经验，一方面减少重复的练习数量，根据学生情况布置作业，比如有的学生平时就很爱看英文小说，那英语阅读的作业可以不做。另一方面在心理上提高学生兴趣。“英语教学很多备课内容都是自己编的，也会用不同的形式让学生掌握知识，比如让他们给影视剧配音。”

语文教学方面，针对学生们普遍头疼的“作文”，该校董燕老师表示，会用“体验式”教学激发学生热情。“我让学生从编杂志开始。一开始，他们不用自己采写，只摘登已经出版的美文。慢慢地他们发现如果自己采写就可以和张爱玲、刘慈欣、金庸等知名作家的名字署在一起，成就感非凡，于是他们开始自己写稿了，有的学生还把杂志做成电子版放在网站上，有固定的读者群。”董燕说。

责任编辑：张建利