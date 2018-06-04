原标题：张文中改判无罪背后 物美系十年沉浮

5月31日，最高人民法院对原审被告人张文中诈骗、单位行贿、挪用资金再审一案进行公开宣判，撤销原审判决，改判张文中无罪。

提起张文中这个名字，可能很多人并不熟悉，但说起物美集团在北京可谓是家喻户晓，而张文中就是物美集团的创始人。遍布大街小巷的物美大卖场、物美便利店正是张文中昔日成功的见证。

2006年，张文中身陷囹圄，物美的发展失去灵魂。公开信息显示，2006年后，物美在香港的上市公司走向退市，其旗下的A股平台新华百货也遭遇野蛮人叩门。

在资本市场浮沉背后，物美集团近年来业绩不佳。据新京报记者获得的数据，物美集团已经连续两年业绩大幅下滑。近几年，出狱后的张文中带领物美集团展开一场零售业革命。

物美险失新华百货控股权

2006年物美发展进入巅峰时，张文中被带走协助调查，2009年被判处有期徒刑10年，与其所犯单位行贿罪、挪用资金罪并罚，决定执行有期徒刑12年。

长期身陷囹圄，外界对张文中能否保有物美集团控制权保持关注。

新京报记者自上海清算所获得的2015年年报显示 ，物美集团控股股东为北京卡斯特科技投资有限公司，最终控制人为张文中。2017年年报维持这一表述。

股权结构上，张文中持有北京中胜华特科技有限公司99%的股份、北京京西硅谷科技有限公司100%的股份，上述两家公司分别持有北京卡斯特科技投资有限公司20%和80%的股份，张文中合计拥有物美集团97.02%的股份。

这一发布于2017年的募集说明书表示，自2006年11月27日至募集说明书截稿日，张文中不再担任物美集团及其下属机构任何职务、不参与任何实际工作，对物美集团的经营不造成影响。

作为创始人，张文中是物美发展的核心灵魂，物美在他主导期间进行了一系列的扩张。

公开信息显示，从2004年开始，物美通过收购等方式，控制了北京超市发、京北大世界、天津大荣等全国20多家商业企业的400多个网点，一度占据了北京1/3的零售市场份额。就在张文中入狱前的2006年上半年，物美还大笔收购了美廉美超市、宁夏新华百货。

随着张文中入狱，物美的发展瞬间失去灵魂。今年2月，张文中发表演讲称，2006年是物美发展的最好时期，不期遭受重创，“我的弟弟张斌带领物美团队苦苦支撑，企业才没有垮掉，但失去了重大的发展机遇。”

据报道，2012-2015年，物美在香港上市公司物美商业净利润分别为6.02亿元、4.59亿元、3.95亿元、2.47亿元。

2015年10月20日晚，物美商业公告称，由于盈利受人工、租金成本及线上线下电商竞争的不利影响，宣布计划私有化退市。退市时，有媒体报道称，近3年来物美商业的股价跌幅分别为57%、73%、81%。

物美港股退市的同时，内地上市公司新华百货的控制权也面临“野蛮人”敲门。

新华百货是宁夏第一家商业上市公司。2006年4月，物美收购新华百货2280万股国有股份，成为控股股东。

物美入主之后，新华百货业绩波动较大，2009年为1.92亿元，2011年增至2.52亿元，其后整体下滑，2016年下跌到6296万元，2017年方才回暖到1.07亿元。

2015年初开始，资本大佬崔军旗下的宝银系公司开始举牌新华百货，此后试图与物美系争夺控股权。2016年9月，持续增持后的崔军第三次提请召开临时股东大会，甚至欲罢免新华百货方6名董事，但并未实现。

其后，物美方面持续增持，终于反超崔军方面恢复了第一大股东之位。根据新华百货2017年报，宝银系持股32.98%，第一大股东物美系34.93%。

去年物美集团净利下滑54.4%

在资本市场受挫之时，物美集团整体业绩表现并不如人意。

新京报记者自上海清算所获得的财务报表显示，近年来物美集团营业收入大幅增长，但净利润却大跌。

2014年-2017年，物美集团营业收入分别为289亿元、340.9亿元、377亿元、405.6亿元。同一时期的净利润分别为13.9亿元、49.7亿元、44.3亿元、20.2亿元。近两年年物美集团净利润走低，尤其是2017年同比下滑了54.4%。

6月1日，新京报记者致电物美集团发行文件中所留的联系方式，电话始终无人接听。

天眼查信息显示，作为物美的主营业务，已退市的北京物美商业集团2014年10月以来被行政处罚5次，决定机关为北京市工商局石景山分局等。

在实体超市大幅下降的大环境下，物美业绩的滑坡并非孤例。

据报道，2011年-2016年，大润发新开店数分别为42家、34家、45家、40家、31家、33家，2017年仅新开17家。2016年10月，大润发关闭了潍坊潍一广场店，打破了进入大陆19年未关店的神话。2017年3月，大润发又关闭了一家位于上海的门店。

在此背景下，2017年11月，阿里巴巴投入约224亿港元，直接和间接持有高鑫零售36.16%的股份，成为大润发的新主人。

北京商业经济学会常务副会长赖阳对新京报记者表示，现在消费者网络购物越来越便捷，不再需要大卖场的多样化选择、一站式消费，消费者希望以最短时间去超市买一些急需的商品，比如生鲜，而不是推着大购物车、长时间排队，因此大卖场这种业态处于全面衰退的状态，因此，物美的核心业态——大卖场不可避免的受到冲击。

物美在张文中时代所做出的金融跨界投资则取得了丰厚的回报。

上海清算所收录的中诚信国际报告称，物美集团投资收益2014-2016年分别为10.64亿元、8.71亿元和10.70亿元，主要为来自于对泰康人寿等企业的股权投资收益。2017年报显示，物美集团投资收益12.2亿元。

公开资料显示，泰康人寿于1996年成立，最初由中国对外贸易运输（集团）总公司、物美控股集团有限公司、中国嘉德国际拍卖有限公司、瑞士丰泰人寿保险公司、新政泰达投资有限公司等共同成立。

前述募集说明书显示，物美集团合计持有泰康人寿股份为9.22%。

张文中出狱后投身零售业变革

随着去年底以来最高法作出再审决定、提审本案，张文中开始出现在公众视野。

今年2月张文中表示，出狱后，他立即投身到用技术推动中国零售业革命的事业之中。“2015年，我和一些年轻的创业者以及IDG资本创立了分布式电商‘多点’”。

这意味着，早在2015年，已出狱、但未在物美集团任职的张文中就在物美集团之外开辟新的战线。按照张文中的说法，现在“多点”已经成为全国排名第一的生鲜电商，“多点+物美”已经成为全渠道零售的新模式，正在快速复制。

工商资料显示，多点新鲜（北京）电子商务有限公司的股东包括三个，分别是刘江峰、鲁玉新和张文中，持股比例分别是51%、44%和5%。

不仅如此，张文中控制下的物美也存在加速扩张迹象。

据报道，乐天今年4月表示，向物美集团以2485亿韩元（约合14.6亿元人民币）的价格出售了乐天玛特在北京的21家店铺。

赖阳表示，多点的模式是线上线下融合发展，需要更多市场覆盖率以快速响应消费者需求。乐天在北京有相当多的卖场，能并购过来、且价格相对便宜的话，那无疑能提高覆盖率。但乐天的卖场也存在风险，都是大卖场，这些大卖场的业绩本身也不会特别乐观，但它作为线上线下融合的服务中心点，可以探索，但盈利难度很大。

2018年5月30日，物美官网宣布，物美便利店10店齐开，这是继2017年5月25日5店齐开后取得的又一次大规模开店纪录。

“现在物美在探索多点，也就是线上线下结合，另外也在压缩卖场面积、减少运营成本。虽然消费者去大卖场的意愿没有以前高，但去便利店的次数却是越来越多，这其实反映了卖场小型化的趋势”，赖阳称。

上海清算所收录的财报显示，2014年，物美集团投资活动所产生的现金流量净额为-19亿元，2015年转正，变为1.1亿元，2016年和2017年分别是-34亿元和-8.9亿元。

一般而言，投资活动现金流量净额保持负数，意味着当年公司投资现金流流入额低于流出额，表明公司处于旺盛的扩张期。

中诚信国际在评级报告中指出，近年来，物美集团在网点开设、门店升级改造、物流配套建设等方面持续投入，公司每年均保持较大规模的投资性支出。

责任编辑：张建利