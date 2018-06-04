原标题：蔡英文将二访巴拉圭？台媒：主要是想过境美国！

[环球时报综合报道]台媒3日盛传蔡英文将二访巴拉圭，一来巩固“邦交”，当然更重要的是过境美国。

台湾《联合报》3日称，民进党当局正在考虑借由蔡英文8月出席巴拉圭总统就职典礼的机会，再度过境美国。这也是美国总统特朗普签署“台湾旅行法”生效后，蔡英文首度过境美国。据了解，蔡英文上任以来共出访四次，除了最近一趟出访非洲斯威士兰外，另外三次是出访中南美洲、南太平洋，2016年夏天到访巴拉圭；过境美国的地点包括迈阿密、休斯敦、旧金山等。有涉外人士称，此次若能顺利过境美国东岸，并且与美国官员会晤，将是台美关系的一大进展。还有知情人士称，8月虽然不是美国国会的开会期，但有重量级议员出席各种场合，是可以期待的，“暗示联合国大会将在9月登场，相关重要的提案势必在8月就会提前暖身造势，时机点上将有发挥的空间”。

对于蔡英文出访，台当局并未证实。“总统府秘书长”陈菊3日表示不清楚。《联合报》提醒说，如果过度追求“台湾旅行法”的所谓“价值”，将与美方互动的提升列为首要，“会不会引起下一波断交的风险，政府必须推敲与三思”。文章直言，蔡英文应避免风尘仆仆地绕过半个地球巩固“邦交”，却因为“台旅法”造成对岸不满。

责任编辑：张建利