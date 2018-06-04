锁不住就禁用 台陆军禁止iPhone入军营被士兵吐槽

原标题：锁不住，就禁用！台陆军禁止iPhone入军营被士兵吐槽

[环球时报驻台北特约记者 张雯雯]台“中科院”研发的“智能型手机管理软件（MDM）”，无法锁住苹果手机系统，陆军计划7月1日起禁止iPhone入军营，在岛内引发争议。

据台湾东森新闻网3日报道，台军目前虽然开放全军在营区内使用智能手机，但须输入“中科院”研发的MDM软件。一旦进入营区，该程序将自动把拍照、网络热点分享、蓝牙等功能上锁；植入管制程序的手机，将会贴上序号标签，以方便检查，而官兵在进入某些敏感场所时，仍须将手机放到门口俗称“养机场”的柜内保管。不过安全人员分析多起智能手机违规案例后发现，这套软件不敌苹果手机的系统，程序不但出现“闪退”现象，甚至在管制登记后，操作者事后通过一般手机删除App的程序，就可轻易将MDM程序整个删除。为此，陆军通令全军7月1日起禁止携带iPhone 手机进入营区。报道还提到，台“国防部”尚未下令禁带iPhone手机，其他军种还在观望，若陆军实施顺利，各军种跟进的概率很高。

根据台军官兵使用智能手机规定，只有华为、中兴和小米等大陆品牌手机被严格禁止。如今禁止范围扩大到苹果，台陆军生怕得罪了美国。据联合新闻网3日报道，台陆军政战主任黄开森委婉表示，无论是iPhone或其他品牌手机，只要MDM管制程序在手机闪退，7月1日起都禁止携带进入陆军营区，并非只针对iPhone。但据了解，台军MDM唯一锁不住的仅苹果系统，禁用对象明显指向该品牌。

不少用苹果手机的官兵抱怨称，“真不懂国军怎么了”。科技业人士也表示不解，相关人士称，手机上网并不可怕，用脸书与Line也不可怕，可怕的是传照片和资料。坊间已开发出限制iPhone拍照功能的App，现在这种软件很多，当用户刷卡开门进入某一区域时，iPhone手机的照相功能会自动被屏蔽。他还说，许多大型科技公司都是用这种方式管控手机，“不知道为什么就国军不行？”

责任编辑：张建利