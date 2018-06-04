中资在印度房地产投资遇瓶颈 多个项目陷入困境

原标题：中资在印度房地产投资遇瓶颈

[环球时报记者 谢戎彬 环球时报驻印度特约记者 元贞 卢戈]印度财经类媒体《商业旗舰》网站2日报道称，据消息人士透露，由于等待中国政府批准，中国某商业地产开发商已经搁置在印度的房地产投资。对此，相关企业对《环球时报》记者回复称该消息是假新闻。尽管如此，中国房地产企业正积极投资潜力巨大的印度房地产市场，但印度国内投资环境的风险让其中一些投资面临冲击乃至流产的危险。

彭博社称，中国房地产企业万达、复星等已进入印度房地产市场。2016年1月，万达集团与印度哈里亚纳邦签订合作备忘录，计划投资100亿美元建设万达产业新城。还有中国房地产企业曾表示，在印度主要城市均有住宅或商业投资计划。但从目前情况看，不少项目进展迟缓甚至陷入困境。万达在哈里亚纳邦的房地产投资就受到当地农民反对征地的阻力，而印度地方政府则试图扩大在合资中的股权，和万达的设想形成矛盾。从目前情况看，在土地方面，中国房企尤其难以适应印度国内的各种制度和特殊环境。加上去年8月，中国政府加大对境外资产收购活动的限制，要求企业理性投资，这也促使一些在印度投资的中企重新审视其计划。

英国《金融时报》称，城市化的发展正成为印度经济的强劲助推器。上周四印度政府公布数据称，今年1-3月印度国内生产总值（GDP）年成长率为7.7%，高于上一季度的7.2%，其主要原因是建筑业和服务业的快速发展。莫迪政府正酝酿一系列改革措施，推动住宅和商业地产建设以满足巨大需求，这也吸引了不少海外资本。但与此同时，印度政府的官僚主义和繁复行政程序导致项目落地耗费大量时间，也让外国投资者望而却步。彭博社称，除了印度政府改革政策的不确定性外，外资对于印度的国内投资环境仍然抱有担忧，认为其亟待改善。

责任编辑：张建利