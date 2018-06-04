原标题：菲外长：菲中南海共同勘探工作最快可能明年展开

[环球时报综合报道]《菲律宾商报》3日报道称，菲外长卡耶塔诺透露说，如果没有法律障碍的话，菲律宾与中国之间的南海共同勘探工作最快可能于2019年展开。

卡耶塔诺说，双方共同开发的方向是通过已经在南海区域展开工作的菲律宾和中国企业。“在石油和天然气方面，我们正在研究他们及我们想要什么。之后将研究如何制定一个不影响主权权利与领土权利的框架。”

就在两国推进对南海的共同开发之时，菲国内有人不断向政府施压，对中国在南海的行动提出抗议。《菲律宾商报》3日称，卡耶塔诺表示，菲律宾已多次向中国提出口头照会，而中国也采取过同样的行动。

卡耶塔诺告诉批评者停止评判政府的每一个行动，而是要评判结果。他质问说，渔业、海上安全、环境，还有石油及天然气，这一切都取得了进展。“那么，批评者们所谓的什么事都没有指的是什么？”

责任编辑：张建利