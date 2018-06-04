韩中年底前增设航空复线 每日航班增至400多架次

原标题：谈7年终见效！韩中年底前增设航空复线，每日航班将增至400多架次
[环球时报综合报道]韩联社3日报道称，韩国国土交通部当天表示，近日在首尔举行的航线改善工作小组会议上，韩中航空交通部门局长级首席代表就年底前完成韩中航线复线化准备工作达成共识。由此，目前单线运行的航线将变为复线运行。
韩中航线（仁川至蒙古国）是连接仁川至中国北部地区、蒙古国、中东、俄罗斯和欧洲的主干线航线，2016年执行航班约15万架次，2017年延误量达2000多架次。据报道，两国有关部门就推行该航线复线运行开展近7年的协商，至今终见成效。
预计该复线启用后每天航班将增至400多架次，韩国也将由此成为飞往欧洲的航空枢纽。此外，两国还就今后定期举行航空高级别会谈和工作会谈、进一步加强技术合作等达成共识。
韩国土交通部称，预计该复线启用后每年将有14.4万架次航班受惠，韩国航空公司占其中的37%。
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