人民日报：深刻认识坚持和加强党的全面领导

原标题：深刻认识坚持和加强党的全面领导（深入学习宣传贯彻党的十九大精神）

习近平同志在党的十九大报告中强调，“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”，并在新时代党的建设总要求中鲜明提出“坚持和加强党的全面领导”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在新时代深入推进党的建设新的伟大工程，必须深刻认识、牢牢把握坚持和加强党的全面领导这一根本要求。

实现中华民族伟大复兴的根本保证

实现中华民族伟大复兴，是全体中华儿女的共同愿望和热切期盼，而实现中华民族伟大复兴的首要政治前提就是中国共产党的全面领导。正如党的十九大报告所指出的，“历史已经并将继续证明，没有中国共产党的领导，民族复兴必然是空想。”近代以来，面对日益衰弱的国家，面对西方列强的侵略欺凌，面对陷入深重灾难的民族，在中国共产党成立之前，众多仁人志士曾为中华民族复兴而顽强奋斗，但都没有找到一条能使中华民族走出积贫积弱、不断强大起来的道路。历史把中国共产党推到了时代潮头。中国共产党以马克思主义为行动指南，找到了一条使中华民族获得独立、中国人民获得解放的正确道路，并为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗。在中国共产党的领导下，中华民族已经站起来、富起来，并正在强起来。“没有共产党就没有新中国。”“办好中国的事情，关键在党。”“坚持和完善党的领导，是党和国家的根本所在、命脉所在。”这些都是历史的结论，也是现实的呼声，充分说明了坚持和加强党的全面领导的历史必然性和现实必要性。

今天，中国特色社会主义进入新时代，中华民族伟大复兴走到一个重大历史关节点上：全面建成小康社会指日可待，全面建设社会主义现代化国家新征程将乘势开启。当前，正确把握世情、国情、党情，全面分析实现中华民族伟大复兴的基本条件，我们可以深刻认识到：始终坚持和加强党的全面领导，使全国各族人民紧密团结在中国共产党周围，是实现中华民族伟大复兴中国梦的根本保证。

党的全面领导为民族复兴提供根本政治保证。实现中华民族伟大复兴的中国梦，要求中华民族始终保持高度团结统一，万众一心、同心协力进行伟大斗争、推进伟大事业。而要做到这一点，就要建设伟大工程，坚持和加强党的全面领导。这是民族复兴最根本的政治保证。邓小平同志曾明确指出，没有中国共产党的领导，我们国家就会四分五裂，就会天下大乱。这是对历史经验的深刻总结，也是对中国现实的透彻把握，指出了我们党对于中国发展稳定、对于实现中国人民和中华民族根本利益不可替代的决定性地位和作用。

党的全面领导为民族复兴提供科学思想引领。在一个有着13亿多人口的东方大国实现现代化，这是人类历史上从未有过的壮举，自然也会面临人类历史上不曾有过的风险和挑战。在经济、政治、文化、社会、生态文明建设过程中，在实现“两个一百年”奋斗目标过程中，科学思想引领是人心凝聚的前提，也是正确应对各种风险和挑战、始终沿着正确道路前进的前提。只有坚持和加强党的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，才能确保中华民族伟大复兴的巨轮行稳致远。

党的全面领导为民族复兴提供可靠组织保证。实现中华民族伟大复兴的中国梦，是国家的梦、民族的梦，也是每一个中国人的梦。只有动员组织全体人民积极参与，才能使伟大梦想变为现实。在当代中国，能够把全国各族人民团结起来、动员起来、组织起来的，只有中国共产党。可以说，中国共产党的强大组织力，是我们实现民族复兴伟业最可靠的组织保证。

坚持和加强党的全面领导具有丰富内涵

坚持和加强党的全面领导具有丰富内涵，对各级党组织和广大党员、干部提出了更高的要求。各级党组织和广大党员、干部要深刻把握坚持和加强党的全面领导的科学内涵和实践要求，更好担负起自己的责任，更好实现党的全面领导，带领广大人民群众为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

把党的领导落实到一切工作中。坚持和加强党的全面领导不是一句空话，而是要具体地落实到实际工作中。党的十九大报告在阐述“十四条坚持”基本方略时，第一条就是坚持党对一切工作的领导，这是坚持和加强党的全面领导的必然要求。其中，最为关键的是坚决维护党中央权威和集中统一领导，通过科学的途径和程序把党的路线方针政策和党中央的决策部署落实到各个领域、各个方面。这就要求我们必须增强“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在一切工作中都不折不扣地贯彻落实党中央的决策部署，决不能含糊敷衍，决不能变形走样，更不能搞上有政策下有对策。

各级党组织和领导干部必须切实担负起领导责任。坚持和加强党的全面领导是人民赋予我们党的责任。人民把权力交给我们，我们就要对人民负责。任何不敢担当、不愿担当、不能担当的行为，任何推脱退缩、精神懈怠的行为，任何在重大问题上缺乏原则、没有立场的行为，都是对人民不负责任的表现。各级党组织和领导干部能不能在坚持和加强党的全面领导中切实担负起领导责任，是关系人民根本利益的重大政治问题。毛泽东同志在抗日战争时期曾针对某些要共产党放弃领导权的言论义正词严地驳斥道：共产党员不争个人的兵权……但要争党的兵权和人民的兵权。今天，在坚持和加强党的全面领导中，各级党组织和领导干部也必须有这样的政治站位。

广大党员要充分发挥先锋模范作用。将党的全面领导贯彻落实到一切工作中，要求广大党员在各自工作岗位上充分发挥先锋模范作用。人民群众对党的了解和认同、对党的全面领导的拥护和支持，在很大程度上就是通过他们身边党员的所作所为来实现的。长期以来，我们党的领导之所以能得到人民群众的衷心拥护和支持，一个重要原因就是广大党员时时处处发挥先锋模范作用，使中国共产党始终成为中国工人阶级的先锋队、中国人民和中华民族的先锋队。新时代，坚持和加强党的全面领导，尤其要求广大党员牢固树立全心全意为人民服务的根本宗旨，在服务群众中赢得人心，从而使党的全面领导得到人民群众的衷心拥护和支持。

坚定不移推进全面从严治党

坚持和加强党的全面领导，对党的自身建设提出了新的更高的要求。“打铁必须自身硬”。党的全面领导能不能落到实处，关键看能不能把我们党建设好、建设强。新时代，我们要坚定不移推进全面从严治党，不断提高党的执政能力和领导水平，为坚持和加强党的全面领导提供坚强保障。

加强党的政治建设。保证全党服从中央，坚持党中央权威和集中统一领导，是党的政治建设的首要任务。要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，在全党牢固树立“四个意识”，解决好广大党员特别是党的各级领导干部的政治立场、政治方向、政治原则、政治道路问题，保证党的政治纪律和政治规矩成为党员的自觉遵循，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。坚决防止和反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义以及宗派主义、圈子文化、码头文化等各种与党的团结统一和党的工作要求格格不入的问题，保证全党自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，保证党中央权威，保证全党思想统一、步调一致。

深入推进正风肃纪和反腐败斗争。人民群众之所以选择了我们党，愿意紧密团结在我们党周围，愿意跟着我们党走，是因为人民群众信任我们党。之所以能产生这种信任，是因为长期以来我们党在人民群众中树立了良好形象。这种良好形象，是与我们党的优良传统、优良作风等紧密联系在一起的。今天，在复杂环境中长期执政，我们党面临一系列新的考验和挑战，党内还存在违反党的纪律、破坏党的作风甚至腐化变质问题，一些领导干部把人民赋予的权力用于为自己谋取私利，这些问题严重损害党的形象。不解决好这些问题，党的全面领导就很难真正落到实处。推进新时代党的建设新的伟大工程，必须持之以恒正风肃纪、夺取反腐败斗争压倒性胜利，始终保持党在人民群众中的良好形象。

健全党和国家法规制度。坚持和加强党的全面领导，必须坚持依法执政，加快形成覆盖党的领导和党的建设各方面的党内法规制度体系，加强和改善对国家政权机关的领导。在此基础上，坚持全面依法治国，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进。作为执政党，我们党的各项政治主张和治国方略得以实现的重要途径就是国家法规制度。坚持和加强党的全面领导，要求各级党组织和全体党员带头尊法学法守法用法，任何组织和个人都不得有超越宪法法律的特权，绝不允许以言代法、以权压法、逐利违法、徇私枉法。

全面增强执政本领。坚持和加强党的全面领导，对党员特别是领导干部提出了很高的能力要求。党的十九大报告提出要全面增强执政本领，包括学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领。这一要求具有很强的现实针对性。这些本领是领导干部在实现“两个一百年”奋斗目标进程中必须具备的本领，也是坚持和加强党的全面领导必须具备的本领。这八种本领中，既有把握政治方向的本领，也有掌握运用科学方法的本领，还有处理各种实际问题的本领。要把党的全面领导贯彻到实际工作中，广大党员尤其是领导干部必须认真学习和掌握这些本领。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

责任编辑：张建利