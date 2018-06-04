蔡当局想在两岸间砌墙？媒体:大陆有众多拆墙工具

原标题：蔡英文当局想在两岸之间砌道墙？对不起，大陆有众多拆墙的工具

摘要：在民进党全面执政的今天，当年“美丽岛事件”的两朵鲜花，“菊花”陈菊还在全力辅佐蔡英文，“莲花”吕秀莲却要弃民进党而去了。

这几天，民进党正在演一出“茶壶”里的风暴。创党元老、陈水扁时代的台湾地区副领导人吕秀莲发表公告，与民进党“拜拜”。

吕秀莲，被称为民进党内的“独行侠”。虽然贵为创党元老，却很少拉帮结派。随着2008年陈水扁因贪腐下台，吕秀莲在民进党内的影响势微。然而，“美丽岛事件”受刑人的身份，也使民进党对她不敢轻视。

吕秀莲是上世纪70年代的“党外运动”积极分子，与陈菊、苏庆黎、施叔青并称“四女寇”。1979年“美丽岛事件”时，吕秀莲已任《美丽岛》杂志的副社长。事件发生后，林义雄、吕秀莲、陈菊等8人被以判乱罪判处重刑。这些人都被关押在绿岛监狱服刑。

绿岛，是漂浮在台湾东部太平洋上的一座小岛。日本殖民时代，绿岛是犯人的流放地。然而，让绿岛出名的，却是两蒋时期，绿岛成为关押所谓“政治犯”的地方。

据说，初期的绿岛监狱关押设施并不齐全。国民党军警一方面给犯人灌输洗脑，一方面组织他们修建城墙劳其筋骨。等到高大厚实的城墙修成，犯人们便被自己修筑的城墙关在牢里了。

之后，“美丽岛事件”的受刑人成了民进党的创党大佬。令人吊诡的是，他们中的多数人，对后来的民进党越来越不满意，有的甚至走到了民进党的对立面。“美丽岛事件”中最出名的施明德，就是后来发动百万“红衫军”倒扁的组织指挥者。在民进党全面执政的今天，当年“美丽岛事件”的两朵鲜花，“菊花”陈菊还在全力辅佐蔡英文，“莲花”吕秀莲却要弃民进党而去了。

吕秀莲是否真的弃党而走，或者吕秀莲的出走是否真的是因为民进党没有了党德党魂，我们暂且不表。但是，吕秀莲弃民进党而去，却实实在在反映了民进党当前的困境，因为没有两岸同属一中的“九二共识”，蔡英文当局在国际上遇到一道道玻璃幕墙，一个个国际组织不得其门而入，“邦交国”也一个个弃台而去。民进党内部分赃不均，极端“台独”势力绑架多数人民，蔡英文的满意度越来越低。而这个困境，就像当初绿岛监狱的犯人一样，是民进党在两岸关系上垒起的高墙把自己给困住了。

蔡英文上台后，囿于民进党的“台独”党纲，拒不承认“九二共识”，推翻了两岸互动的政治基础，打下了围困自已的墙基。她上台两年来，一方面口称“善意”，一方面带着民进党不断地在这个墙基上砌墙。在国际上，企图“倚美日抗大陆”，把台湾绑在美国“印太战略”战车上。对内幻想长期执政，对军公教进行羞辱式的“年金改革”，对国民党进行无情追杀。为了斩断两岸历史连接，不断上演“去孔”“去孙”“去郑成功”等“去中国化”闹剧，走完“台独”教科书改造的最后一里路。最近，为了报复大陆与布基纳法索恢复外交关系，当局祭出严审大陆各级公务人员赴台的措施，使业已冰封的两岸关系更是雪上加霜。蔡英文民进党在两岸关系上就这样垒起一块块巨石，一段高高的城墙在海峡砌起来了。

其实，纵观蔡英文上台两年，筑墙还真是民进党政权的执政特点。不仅对两岸交流砌上墙，而且在台湾内部也是用筑墙的方式对付台湾人民。蔡英文办公室及议事机构四周，当局用拒马筑起了一道道高墙。为了防止中学生报考大陆高校，竟让安全部门约谈写推荐信的中学校长，妄图在台湾青年学生西进路上筑起“绿色恐怖”之墙。

然而，蔡英文民进党筑起的这段高墙除了把自己困起来外，还能有什么用呢？不承认“九二共识”，只能导致两岸政治交流停摆。“倚美日”，只能沦为棋子；“去中国化”，只会让大陆人民更反感而不去岛内旅游；“经济脱中”，只会错失大陆发展的历史机遇；追杀蓝色力量，只能让蓝营迅速归队。总之，民进党在两岸交流上砌墙，台湾人民最终会用脚投票，更多的学生愿到大陆就学，更多的青年会到大陆就业创业，更多的产业要加入大陆的产业链。这是由两岸的血缘亲情决定的，由经济规律决定的，由大陆始终秉持“两岸一家亲”的善意决定的。

在两岸交流上筑墙，蔡英文民进党还真是打错了算盘。在两岸实力相差越来越大的今天，大陆有着众多的拆墙工具。大陆惠台31条出台后，最近上海福建等省市又相继出台了实惠更多、开放领域更广的惠台政策，在岛内经济不景气，薪资难长的今天，年轻世代以及各类资本产业能不破墙而来吗？

到头来，蔡英文民进党们筑起的这垛高墙，既挡不住台湾青年西进大陆的步伐，更挡不住两岸统一的历史潮流。困死在里头的，只能是民进党自己而已。

责任编辑：张玉