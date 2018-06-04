民进党偷搞“禁挂五星红旗公投” 谎称系民间主导

原标题：又给两岸关系埋雷！民进党偷搞“禁挂五星红旗公投”，被批玩火之举

[环球时报综合报道]民进党又在偷偷给两岸关系埋地雷。在刚过去的周末，民进党在岛内操弄“禁挂五星红旗”等5项“公投”提案被曝光，凸显其敌视大陆和试图加紧搞“台独”的危险苗头。这一消息爆出，正逢两岸关系极其紧张、脆弱之际，一个月内两个“邦交国”与台当局“断交”，恼羞成怒的蔡英文宣称对大陆“不再忍让”，严审大陆赴台人员申请。

与此同时，民进党内部因为年底县市长选举争权夺利而打破头，绿营大佬吕秀莲高调出走凸显民进党的分裂，蔡英文内外政策的失败也动摇了她的党内地位。在这种情况下，操弄“禁挂五星红旗”被民进党当成凝聚深绿基本盘、备战选举的“灵丹”。不过，所谓的“灵丹”很可能是饮鸩止渴，因为对于越来越多的台湾人来说，大陆已经意味着一个更好的未来，正如台湾学者所言：摧毁两岸关系也将摧毁蔡政府自己。

“民进党协推禁挂五星旗公投”，台湾《联合报》2日将这一消息刊登在头版头条，文章强调当下正是“两岸低迷敏感时刻”。报道称，民进党已于1日证实，将透过全国各地党务系统，协助公民团体联署包括“禁挂五星旗”“性别同工同酬”“参与国际组织”等五项“公投”提案。报道称，其中最受争议的是：“是否同意立法规范，禁止公开展示及悬挂五星旗等境外敌对势力的旗帜？”2日，民进党发言人何孟桦辩解称，“公投”提案是由民间社团或学者主导，仅以朋友立场协助，并未通过党务系统发动，提案相关进度由各案发起人处理。

这显然是撒谎。岛内绿媒《上报》披露，民进党近日已悄悄在党部私下联署“禁挂五星旗”等5项“公投”案，还拜托党工帮忙签名、凑人数，但党内高层仅口头告知各部门要求执行，却连一纸公文也没有。报道称，对于提案理由、为何要推，不但各部门主管一头雾水，有党工甚至直批党部不该强迫凑联署，呛声要离职。

为什么民进党高层要掩饰真相？岛内“今日新闻”称，台“法务部”早就以“不符言论自由”为由拒绝“禁止中国大陆五星旗在台湾公开被悬挂、展示”的提案，因此民进党操弄的提案被各界认为可能“违宪”。国民党发言人洪孟楷称，民进党已经“完全执政”，想推什么法案就推什么法案，在这种情况下还来操弄“公投”，等于自打耳光，说明执政不力。

台“总统府”前秘书长罗智强在脸书上贴文，誓言“捍卫言论自由”，声称当蔡英文协推“禁挂五星旗公投”、立“禁五星旗法”时，“将是我第一次拿起五星旗走向总统府的时候，我就让你蔡英文把我关起来”。

“两岸关系如今犹如死结，愈拧愈紧，多米尼加与布基纳法索两块骨牌接连倒下，历年仅见，北京显然改弦易辙，决定对蔡政府全面加压；而蔡政府亦不甘示弱，声言严审陆客、陆团来台反制，但若意欲祭出协助推动禁止五星旗的公投，升高内部和外部的对抗氛围，却恐怕是走一条危险的钢索。”《联合报》2日刊文警告称，如执政当局不思降温，反而由民进党协助推动操作一次符号性“反五星旗公投”，以凝聚支持者，就算假民间之名推动，但北京怎会不知这是谁所为？如此岂不又把僵局绞成死局？“公投虽可燃起群众的热情，但也是危险的玩火之举，当火舌四窜时，有谁能卷袖灭火，收拾残局 ？”

责任编辑：桂强