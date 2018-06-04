北京六区领导不约而同在这里“集结” 所为何事？

原标题：北京六区不约而同在这里“集结”！

来源：北京日报“识政”微信公众号

撰文| 武红利

5月中旬的雪域高原，冰雪初融，寒意未消。青海省玉树州6个市县却因北京朋友的到访，显得格外热闹——

西城区委副书记、区长王少峰带队来到囊谦县；

丰台区委副书记、代区长王力军带队来到治多县；

石景山区委副书记、区长文献带队来到称多县；

昌平区委副书记、代区长王合生带队来到曲麻莱县；

怀柔区委常委、副区长于海波带队来到杂多县；

密云区副区长范永红带队来到玉树市。

北京这六区领导为何在青海玉树“集结”？

识政君（ID：PoliticalInside）了解到，5月22日至23日，市委副书记、市长陈吉宁率北京市代表团赴青海省玉树藏族自治州对接精准扶贫和对口支援工作。西城、丰台、石景山、昌平、怀柔、密云六区，提前来到各自帮扶市县进行工作对接。

［精准发力］

识政君（ID：PoliticalInside）梳理发现，六个区不仅深入受帮扶地区乡镇村调研，还结合当地产业特点寻找与本区的契合点，制定脱贫之策，助力受帮扶地区“拔掉”病根，如期脱贫。

丰台区委副书记、代区长王力军一行来到治多县慰问贫困户

在治多县，丰台区委副书记、代区长王力军一行，看望慰问了治渠乡同卡村特困户，了解北京援建项目同卡村生态畜牧业合作社发展情况。他表示，“将认真梳理丰台区在市场、教育、卫生等各方面的资源优势，结合治多需求精准施策。根据治多县农牧产品特点和北京市场需求，做好产销对接，帮助打造品牌，提高产品附加值，延伸产业链条，带动农牧民增收。还将针对当地生态资源禀赋，在生态旅游上做文章。”

石景山区委副书记、区长文献一行来到称多县

在称多县尕朵乡，石景山区委副书记、区长文献得知县委县政府针对该乡发展高端旅游、探险旅游的相关计划后表示，将借助石景山旅游网站，以互联网+旅游的模式对称多县开展旅游推介，提升称多旅游知名度，帮助其深度挖掘旅游资源潜力，开发具有市场竞争力的旅游产品。

在玉树市，密云区副区长范永红先后到三江源蔬菜批发市场、玉树市智慧城市管理服务中心等地进行参观考察。两地自去年10月份建立对口支援结对关系后，已经进行了三次对接。范永红说，“在多次对接交流和调研过程中，我们发现了不少玉树市需要、密云区可以提供帮扶的契合点。玉树市民间歌舞资源丰富，可引入密云表演；玉树农牧产品电商可与密云电商合作，推销当地农牧产品。”

［长效扶贫］

精准扶贫、精准脱贫，关键是要找准路子、构建好的体制机制。各区与受帮扶地区都建立了长效扶贫机制。

北京援建囊谦饲料加工厂

西城区和囊谦县于2013年建立携手脱贫的对口支援关系。近年来，两地5次互访，并于今年1月，就西城区支持的5个精准帮扶项目签署了合作协议。西城区的10个街道、两个企业还分别与囊谦县的10个乡镇、2个村、1个局签署了对口帮扶协议。西城区委副书记、区长王少峰提出，要在产业帮扶上进一步聚焦，紧密结合囊谦县产业发展实际和愿景，与北京援青指挥部围绕畜牧业、旅游业和新能源产业的发展，集中市区资金做好产业扶贫项目，建立农牧民持续稳定增收的长效机制。

2017年初，昌平区与曲麻莱县正式建立“携手奔小康”对口帮扶关系。一年多来，昌平区投入资金289.8万元援建实施了长江村产业园区、藏迪生态畜牧业养殖专业协作社等一批扶贫项目；依托北京农业嘉年华等平台搭建了农牧产品和旅游产品进京通道。去年，曲麻莱县建档立卡贫困人口累计实现脱贫756户2280人。昌平区委副书记、代区长王合生表示，下一步，昌平区将与曲麻莱县委县政府一同谋划好帮扶措施和项目。发动区属企业帮助当地拓展牛羊肉、虫草、黄蘑菇等特色农产品市场销路。依托北京农业嘉年华等活动，宣传打造“黄河源头第一县”旅游品牌，协调区内大型商场超市、旅游推介平台等开辟曲麻莱专区，切实形成“造血”功能。

去年9月，怀柔区与杂多县签订了携手奔小康行动协议，并建立了双向沟通交流机制，在人才交流、旅游产业合作、商贸会展、镇村结对和“万企帮万村”行动等方面均取得初步成效。怀柔区委常委、副区长于海波表示，怀柔区将在前期签订合作框架性协议的基础上，进一步细化合作事项，增强针对性和可操作性，持续加大跟进力度，推动帮扶项目顺利实施。

［助力脱贫］

“7年，17.45亿元资金，331个项目，北京对玉树的发展起到了至关重要的作用。如今玉树这座新城运营得这么好，离不开北京市的倾情帮助。”5月23日，北京市支援玉树州扶贫推进会上，青海省玉树州委副书记、州长才让太的感激之情溢于言表。

据介绍，2017年，本市全力推进“北京援建”深入牧区、深入医院、深入学校、深入人心，实现了80%以上的项目资金用于民生工程和基层的目标，有力促进了玉树州实现年度脱贫任务。

全面建成小康社会，一个不能少；共同富裕路上，一个不能掉队。2018年，本市将抓住难点，不断稳定脱贫攻坚基础。继续加大农牧住房、城镇基础设施等领域的投入，紧贴民生需求，提升基础设施水平，加强医疗教育支援。打造亮点，持续提高扶贫援建质量。着眼产业定位，指导牧民科学养殖，使牧民在经营性收入和资产性收入上实现双增长；加强生态保护，将农牧民群众生产生活方式融入自然生态中。加大技能培训，助力贫困农牧民自主就业创业。

责任编辑：张玉