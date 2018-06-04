江西大余拍微电影推殡葬改革 风水先生当迁坟顾问

原标题：江西殡葬改革：风水先生变身“迁坟顾问”

请风水先生参与殡葬改革

是两害相权取其轻的作法

（资料图片）请了风水先生的殡葬，要看好穴位，选黄道吉日，灵柩入土时左右上下都要平衡，丝毫不能马虎。图/视觉中国

江西殡葬改革：风水先生变形记

来源：“中国新闻周刊”微信公众号

《中国新闻周刊》记者/杨智杰

本文首发于总第854期《中国新闻周刊》

江西人经常被唤作“老表”，这个称呼追根溯源有两种说法：其一是湖南人认为祖上和江西人是表亲，因此有“江西老表”一说；另一个和风俗有关，自古江西人信风水，所到之处常见他们手持探测风水的罗盘，罗盘在民间被叫做“表”，“老表”则源于此。

今年74岁的“江西老表”钟锡林是赣州市大余县人，在过去51年间，他正是靠着手上的罗盘给当地人选择适合建造阴宅和阳宅的位置、主持下葬，名气很快在不大的县里传开，人称“阴间省长”。

原本风水先生大多是在人们面对死亡时才会被需要，可是从今年3月开始，来找钟锡林看风水的人明显增加了很多。这个突增的数字让他印象深刻：过去的两个月里已经有270多户人家请他迁坟，最多的时候，一天他要在几个山头之间奔波，目前还有380多家在他这里预约排队。

钟锡林生意增多之际，正是江西省赣州市大余县大力推进殡葬改革之时。从2016年底开始，大余县就开启了新一轮殡葬改革，伴随着全国范围内进行的“推进移风易俗、树立文明乡风”建设，当地主要任务是解决土葬、棺葬、抬棺游丧、火化率低等现象。

殡葬改革近年来全国多地都在推行，而江西省相较于其他省的独特之处、也是近日被人们关注的地方在于，“风水先生”这个人们印象中带有封建迷信色彩的行业，出现在了官方话语中，被政府调动了起来。

去年7月，大余县人民政府官方网站发布《大余县扎实推进“三沿六区”乱埋乱葬坟墓整治》中提到，通过宣传教育和政策引导将以前从事封建迷信活动的“风水师”，由以前的陈规陋习的怂恿者转变为现在乱埋乱葬整治工作的宣传者、倡导者，着重发挥他们四两拨千斤的作用，由风水先生蹲点现场“现身说法”，让群众放下卸下心理包袱。

风水先生改当“迁坟顾问”

据大余县当地人介绍，今年3、4月是政府推进殡葬改革最火热的一段时间，进入5月以后，整体节奏已经慢了下来。青龙镇二塘村村民当时几乎每天都能看到宣传殡葬改革的小车在家门口转，家住县城的黄峰记得，当时有居委会的人到自己做生意的门店发殡葬改革的通知，让他们签迁坟协议。

大余县甚至专门为此拍了一部微电影《风水》。电影在25分钟里讲述了在大余县乡风文明活动中，某村一对老夫妻找了风水先生在山上挑风水宝地，原本想建“活人墓”以造福子孙。事情很快被担任村支书的儿子知道，后辈通过各种理由劝解老人，比如修活人墓并不能帮助甚至还会耽误后代的前程，两位老人最终妥协，风水先生也被说服自愿改行，为村委会服务。

大余县民政局局长许自才介绍说，在大余，乃至在客家人聚集的赣、粤、闽地区，信风水成了一代代人传承下来的民风民俗，很难像微电影里表现的那样一时间就被改变。

钟锡林记得，去年年底大余县委、政法委曾召集县里的风水先生开殡葬改革政策法规宣传培训会，内容除了讲政策以外，他们还被提醒到，在接下来的帮助当地人迁坟的过程中，要配合政府工作，无论公墓的风水如何，都不能说这里的风水不好。

大余乃至江西省多地要求改土葬为火葬，同时严禁占用耕地、林地建坟墓，在“三沿六区”进行乱埋乱葬整治工作。“三沿六区”指沿公路、铁路、河道两侧，以及风景名胜区、文物保护区、自然保护区、规划建设区、水源保护区和农田保护区，这些地方不能出现新坟墓，旧坟墓需全部迁移到公墓安葬。

钟锡林赞同修建公墓。过去扫墓，很多人东一座山、西一座山跑路，现在扫墓会更方便，在环保方面也更清洁卫生。同时，政府在殡葬改革中并没有禁止他们给当地人看风水，虽然不能去山上挑选墓地，但人们选择公墓也需要这些风水先生手上的罗盘指导，所以钟锡林的生意没有受影响。他甚至主动请缨，担任县殡葬改革领导小组的“迁坟顾问”。

大余县东部的青龙镇元龙畲族村是镇上唯一的少数民族村，和周围其他村落不同，这里有统一的青瓦白墙新房，平坦的柏油马路。从立在马路边的宣传栏看，这个村子要打造旅游景区。在新修的白墙上，漆着“孝老爱亲邻里睦，红白喜事不奢办”的标语。

5月17日下午，在离这里只有十几米的地方，蓝重阳家和两名村委会干部签了迁坟协议，同意将自己家里的祖坟都迁到公墓。风水先生叶明鑫在现场见证了这个过程。他个头不高，40多岁，但在村里很有名气，一位路人向《中国新闻周刊》介绍说，他是“风水大仙”。叶明鑫最近固定在广东给人看风水，村委会料到村民迁坟对风水先生短时间内会有很大的需求，除了村里其他四五位风水师，他们还专门把叶明鑫请回来帮忙。

（资料图片）福建省福清市一处翻新修建的豪华墓葬：把祖坟进行豪华装修，“改改风水”。图/新华

叶明鑫在现场和蓝家商定第二天早上“捡金”的事宜。“捡金”是赣南地区殡葬的一种风俗，逝者被安葬多年以后，为了选择更好的风水宝地，后人挖开坟墓把遗骸装入特指的陶瓮中二次葬或多次葬，此时会请风水先生完成整个过程。“捡金”在赣南地区很普遍，但显然现在的“捡金”目的已经大不一样。

叶明鑫翻出手机相册的很多照片，来证明自己这段时间来超出平常的工作量，在整个过程中，风水先生起到了主导作用。事先，他会问及逝者及其家庭成员的生辰八字，在家中测算出吉日和吉时，然后在指定的时间到山上挖开墓地。一般会雇佣动土做墓的土工或抬棺椁的八脚（当地抬棺椁至少得8个人，俗称这些人为八脚），指挥这些人把尸骨捡出来放入事前准备好的陶瓮中，或者直接拿出骨灰盒。随后赶到指定的公墓，拿出罗盘选出风水最好的位置。虽然不能在山上找风水宝地，但在范围有限的公墓里，仍然可以寻找所谓对逝者后代有利的位置和朝向，风水先生们在这个过程中仍有发挥的余地。

殡葬改革与风水文化

许自才记得，去年政府一共召集了136位风水先生开殡葬改革政策法规宣传培训会。他告诉《中国新闻周刊》，当地的风俗是自古流传下来的，不像微电影《风水》中的人们那么容易被说服，当地人对风水先生一直会有需求，这是个人选择，政府并未在这方面明确禁止大家找风水先生。

事实上，为了防止“死人跟活人争地”，改变土葬对耕地的占用，各地政府推行火葬，但在农村地区阻力很大，甚至发生了很多有争议的事件。2012年河南周口市的“平坟运动”，半年内平坟350多万座，方式直接，事件很快引发人们对政策与传统之间如何平衡的讨论。而江西这次殡葬改革选择利用风水先生的作用，和这个地方浓厚的信风水的习俗有很大关系。

住在县城的风水先生关凤华客厅里挂着一幅200多人的合照，这是几年前在赣州举办的“世界风水文化大会”的纪念照，参会者来自世界各地，都身穿白色大褂正襟危坐。关凤华提到，从这个照片能看出赣州地区一直都有信风水的传统，被国内外风水人士奉为祖师爷的杨筠松就在此创立了“形势派风水” 。

中国海洋大学丁凤珠的论文《客家坟墓风水信仰探究——以赣南石城大由乡为例》中提到，自然地理条件也为风水术的产生和发展提供了客观需求。作者提到的大由乡多山地，河流交错，无论盖房还是建墓，如果不顾水文、地质、地貌和地形动工，后果必然不好。

宋代以来赣南地区也是程朱理学、阳明心学传播的重镇，周敦颐、程颐在此宣讲理学，王阳明传播心学。儒家思想的盛行同时重视孝道，这些都促使了风水信仰成为当地人的一种精神支柱。

因此当地也繁衍出了一系列风俗，比如修祖坟、建生地。据当地人介绍，在山里或者田间，很多人重修祖坟，有的甚至修建得异常铺张浪费，为的是给后代求一个美好前程。丁凤珠在2012年曾调查，一些豪华的坟墓重修的花费可达七八十万元。

在赣南地区，很多人年过60岁就会提前在山里“预定”中意的风水宝地，同时如果生坟够气派，也能彰显自家的地位和财力。而越来越豪华的坟墓，也加重了“死人与活人抢地”的情况。

关凤华介绍，直到去年春天以前，大余县仍然流行着一套高调、复杂的丧葬过程。某家有丧事，事主家就会打电话告知关凤华或者其他风水先生。

关凤华15岁当风水先生学徒，现在已经61岁了，有时候，他自己也讲不清楚迷信到底是什么。他说，“过去这一套确实比较复杂，但是这是为了表达后辈对前人的心意和尊重，大家就是为了求个好。”现在政府不让做这些，他只能积极配合，没有其他选择。

他的工作变化之处在于，政府不支持封建迷信这一套，他也可以用“帮忙做事”这个说辞来描述自己所做的事——即使现在要求火化、葬在公墓，人们照样需要有专门的人来主持葬礼，他正好就是这个主持者，帮人们看公墓的风水成了他的工作之一。但是和以前不同的是，一方面主持葬礼的地方从家里搬到了殡仪馆，下葬的地方从山里转到了公墓；另一方面，即使他测出这里风水不太好，或者挑选迁坟的时间有冲突，也都要以政府的要求优先。

中国科学院自然科学史研究所研究员曾雄生出生于江西，熟悉当地的风俗。对于大余县请风水先生推进殡葬改革，他认为，“可以看作是对传统文化的一种尊重”。曾雄生解释说，“传统文化中，与风水相关的阴宅、阳宅等堪舆（俗称风水）活动，不仅是为了给逝去的先人寻找一处可以长眠的土地，更多地着眼于子孙后代的命运和福祉。因为他们相信死去的先人会保佑他的子孙。这种观念其实也是孝道的一种延续。它直接影响着传统道德观念的形成，受到传统社会中人们广泛的重视。”

在曾雄生看来，政府在殡葬改革中请风水先生，可能是一种“解铃还须系铃人”的做法。因为墓址的好坏，一般百姓并不清楚，而风水先生掌握其中的话语权。政府请来风水先生，一方面保证了这部分人的既得利益，减少了阻力，同时也借助于他们的权威，因势利导，达到集中规划公墓的目的。

青龙镇副镇长范凌对《中国新闻周刊》介绍，利用风水先生是因为人们几千年来的风俗很难一刀切地改变，得循序渐进。另外，让村民们找风水先生，在迁坟过程中如果出现什么小事故或者问题，大家也不会把责任都怪罪在迁坟这件事上。

曾雄生对土葬的看法和其他人不大相同，他觉得殡葬改革的难点是人们的观念，在某些地区，很多人相信风水而不相信科学，想要把火葬被接受的程度提高到一定的水平，还有很长的路要走。请风水先生参与殡葬改革，是两害相权取其轻的作法。

“改革的重点，还在于反对厚葬。在火化率提高的情况下，以骨灰盒取代棺材，可以减少对林木的砍伐，一定程度地保护生态环境。今天更要反对的是，用花岗岩和钢筋水泥等坚固耐用的建材建造坟墓的做法，回归真正意义上的‘土’葬，发挥其生产和生态上的功能。至于是否集中安葬倒是并不重要的。”曾雄生说。

（应采访对象要求，文中黄峰、叶明鑫、关凤华为化名）

责任编辑：张义凌