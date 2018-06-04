媒体：台湾政治可拿掉高明两字 已成赤裸裸骗术

原标题：承诺成笑话！民进党当局成了“跳票者联盟”

资料图：蔡英文 （图源：网络）

民进党当局上台已经满两年。对于蔡英文竞选时所提出的六大劳工政见，台湾劳工阵线日前召开记者会强烈要求立即兑现，以实际的政策向选民交代。劳阵秘书长孙友联提醒蔡英文，“开了支票，没有兑现就是跳票”。

这话可难不住当局。台湾刚开始民主选举的时候，有一位民进党“立委”说了一句名言：“政治是高明的骗术”。如今经过几十年的发展，台湾的政治已沦落到“高明”两个字都可以拿掉，成了赤裸裸的骗术。一旦骗成了，4年我老大，支票随我开，你能奈我何？

承诺成笑话

蔡英文曾说劳工是她心里最软那一块，这话成了笑话。国民党发言人黄建豪对劳工阵线的愤怒感同身受。他表示，不但缩短年总工时、扭转低薪趋势等六大政见基本跳票，当局还坚持一例一休砍7天假，2018年更强推“劳基法”修法，导致过劳事件频传。

单纯一个劳工政策也没啥，蔡英文就任以来的发夹弯，已是“罄竹难书”。外界历数民进党当局跳票的十大政策，喊出“施政‘瞒’两年，打脸发夹弯”的神总结。

要当局兑现政治承诺，恐怕是缘木求鱼了。前台湾地区领导人马英九办公室副秘书长罗志强说，选举辩论时，蔡英文保证她将是最会沟通、最有诚信、最有魄力的“三最”之人，其实少了第四最，她恐怕是最会跳票的当局负责人，因为连上面“三最”都难逃跳票命运。

4月1日起岛内电价调涨约3%，引起民众反弹，认为蔡英文“10年内电价不会大幅调涨”承诺跳票。“行政院长”赖清德是如何辩解的呢？他说，民进党当初是主张“不会因为非核家园而调涨电费”，如今是因国际能源价格提升才调涨，“这是两件不同的事情”。同样是赖清德，面对外界指责当局长照政策跳票，照顾服务人员薪水太低时，张口来了句“就当作做功德”。

类似的跳票让外界错愕，其实早有先例。一会ECFA会让400万人生计受冲击，是糖衣毒药，一会儿对ECFA“概括承受”；国民党执政时开放美牛，痛斥执政党无能，当选后到任前，类似的美猪议题，口风就改为“哪有能力挡得住”。有人愤怒的质问，蔡英文和民进党当局的“诚信”在哪里？

短线太短视

跳票和发夹弯确实事关诚信。但在政客眼里，这种道德瑕疵只是“高明骗术”的副产品，不是最关键的因素。

跳票也确实跟治理能力有关。网友贴出蔡英文的长照、食安、年金、财政、医疗、劳动、青年、住宅及不动产、“外交”和两岸政策等选举支票，表示除了小部分有兑现，大部分问题依旧不断，典型的如2025非核家园更是笑话一则。有人说，民进党只会拼选举不会拼经济、只会喊口号不会去施政，诚哉斯言。

跳票背后的真正关键，是选举利益和政治操作思维在作祟。选举为大，为此可以大开空头支票，务实不是第一选项，先把对手斗下去再说。到了上台该兑现的时候，只能抓耳挠腮顾左右而言它。

但这种炒短线的思维太短视，其实后患无穷。用前国民党“立委”林郁方的话说，101大楼的新年烟火虽然美丽，可是非常短暂。比如，“最会沟通”就是蔡英文第一个跳票的政见。两岸关系上拒不答题，迄今不接受“九二共识”，让两岸交流机制停摆。两岸关系不好，台湾的“国际空间”就越来越窄化。民进党曾批“前朝”是“外交休克”，但蔡英文上任2年已“断交”多个国家，其中巴拿马和多米尼加都是她曾出访并送过大礼的。

不但两岸和对外关系上，当局脸被打得啪啪响，连岛内网友都不留情面。有的正话反说，“蔡英文全跳票，赞喔！”“不是啥也没做，只是有做的部分号称倒退100年”有的更是一语中的，“论诈骗敛财，民进党称第二，没人敢称第一”。

骗不了几时

如今年底的“九合一”选举越来越近，相似的剧情又开始一轮轮上演。民进党大佬苏贞昌跳出来选新北市长，就吸引了不少人的眼球。

问题是，他在8年前竞选台北市长时，就在台北保安宫当着神明的面宣誓，不会第三次参选台北县（即新北市）长，以示破釜沉舟来催票。苏贞昌如今却违背承诺，遭质疑是“外惭清议、内疚神明”。汹汹物议也就罢了，冒着亵渎神明的观感也要再出山，苏贞昌的“胆魄”确实不一般。

对政治人物而言，如此上下便利，简直把神明当成梯子使用。问题是，八年前在保安宫誓师参选时，保生大帝并没有保佑苏贞昌当选。八年后结局是否改观，就看苏贞昌能否说服人民和神明了。

苏贞昌想必并不歉疚，因为他在民进党内绝对“吾道不孤”。有人2008年“大选”失败后号称要“退出政坛”，如今却稳稳当当地做起 “驻日代表”；有人在 2014年承诺做满4年台南市长，现在尚未届满，却早已是当台行政机构负责人；有人2016年时说会做满高雄市长任期，还要拜托大家“别再帮我找工作了”，现在自己溜出来找了一份，当起了蔡英文办公室的秘书长。

民进党“立委”的那句名言，已经是民进党内人人信奉的圣经。跳票只管跳票，高官我自为之。有岛内媒体评论说，台湾的选举政治，如今只讲“政治正确”，却不论政治道德，而且愈来愈低俗，愈厚颜无耻。这种棒喝之语，民进党能听得进去吗？

民进党当局上台两周年，日前TVBS进行民调显示，民众对于蔡施政满意度下滑到26%，不满意度则高达60%。黄建豪直言，当局许下的承诺和愿景完全跳票，应向台湾人民道歉。毕竟，人民的眼睛是雪亮的。你可以欺骗所有人一时，也可以欺骗部分人一世，但是你不能欺骗所有人一生一世。（人民日报海外版 任成琦）

《 人民日报海外版 》（ 2018年06月04日 第 04 版）

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