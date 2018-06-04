人民日报:郑智100次代表国家队出战 是国足正能量

原标题：百场出战彰显为国争光正能量（体坛观澜）

即将38岁的郑智第100次代表国家队出战。 全体育 图

在泰国曼谷客场作战，中国男子足球队6月2日晚以2∶0击败泰国男足。尽管只是一场国际友谊赛，但面对这样一个曾以5∶1击败过自己的对手，相信没有什么比一场胜利更令中国男足感到高兴。

一场友谊赛的胜利，给低谷中的中国男足带来继续前行的信心，而这场比赛的胜利，也让即将38岁的郑智第100次代表国家队出战收获了满满的喜悦。

尽管中国男足这些年战绩不佳，但能够第100次代表国家队出战，仍然可以说是郑智个人足球生涯的闪光时刻，而郑智的坚持与韧劲也为身处低谷的中国男足注入格外值得珍视的正能量。

郑智在比赛中。

没有主教练的充分信任，没有自身在国家队中的独特作用，郑智不会收获第100次代表国家队出战的荣誉。历经十几年风风雨雨，郑智与中国男足的分分合合，既是他个人成长的记录，也是中国男足挫折中前行的缩影。

而今，郑智之于中国男足，既是不可或缺的实力战将，更是可以稳定军心的球队主心骨。

尽管郑智的不可或缺同时也反证了中国男足的人才断档，但也正因郑智的存在，方能让年轻球员更好地感知什么是为荣誉而战、什么叫引领与传承。

没有谁比中国男足将士更想在国际赛场上以实力赢得尊严，但在个人收益与国家荣誉、职业联赛表现与代表国家队出战表现间如何正确取舍，还需要足协、俱乐部、球员取得更多共识才行。

在引领更多球员为球队荣誉而战、为国家荣誉而战层面，郑智恰可发挥一名老队员的传帮带作用。中国男足此次以得当方式回报郑智第100次代表国家队出战，既可视为对郑智个人贡献的肯定与褒奖，更可视为对中国足球正能量的致敬之举。

越是在中国男足陷入发展低谷之时，就越需要充分展示球员身上难得的正能量。而像重视提升球员技战术水平一样重视球员切实提升为国争光意识，以一场胜利来回报郑智第100次代表国家队出战，无疑是有益的尝试。

责任编辑：张义凌