我国高票当选国际航标协会理事会成员国

原标题：我国第七次当选国际航标协会理事会成员国

当地时间5月27日至6月2日，国际航标协会第19届大会在韩国仁川召开。会上，我国以高票第七次当选理事会成员国，提出修订《VTS用户指南》的建议被纳入2018—2022年度工作计划。

交通运输部海事局局长许如清应邀率团参会。本次会议选举产生了由24个成员国组成的理事会，我国以高票当选为新一届理事会成员国，许如清担任新一届理事。这是我国自1984年重返国际航标协会后，从1994年起连续七次当选理事会成员国。会议还审议通过了由我国代表团提出的对目前《VTS用户指南》进行修订、制定《向航海者发布VTS要求的指南——VTS用户指南模板》，作为新增工作项目纳入2018—2022年度工作计划的建议。

会议期间，我国首次派出的大型航标船“海巡153”轮与韩方导助航主管部门开展了业务交流，举办了中韩“姊妹灯塔”交流、面向韩国学生及民众的“开放日”等活动。国际航标协会官员及各参会国代表团团长登船参观交流。此外，我国还有20篇海上导助航领域论文入选了大会交流，其中11篇论文作了现场交流，交流论文数量创历次参会新高，展示了我国在导助航领域取得的成绩经验和活跃度、影响力。

责任编辑：桂强