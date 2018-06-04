深海勇士潜水器完成南海试验性航次 82岁院士下潜

原标题：中国载人深潜新征程：“深海勇士”号完成南海试验性应用航次 成功返航

4日上午8点半，中国载人潜水器——“深海勇士”号结束为期2个多月的南海试验性应用科考航次，返回三亚。本次科考任务成果丰硕，最大下潜深度达到3407.7米。为了对潜水器性能进行全方位测试，“深海勇士”号最大连续昼夜下潜天数达到19天，成功实现夜间下潜常态化。

不仅如此，潜器搭载了各年龄段的乘客下潜，其中82岁的汪品先院士乘坐“深海勇士”号下潜至1400米，成为世界下潜科学家中年龄最大的一位，显示出潜水器优秀的实战能力，以及潜器团队高效默契的合作能力。另外，本次南海试验性应用科考航次的圆满成功，也为后续科考作业奠定了坚实基础。（央视记者 周旋 杨理天 田琪永 三沙卫视 丁一 左登胜）

责任编辑：桂强