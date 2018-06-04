原标题：北京地铁15号线信号设备故障 部分列车晚点

新京报快讯（记者 裴剑飞）今早9：30分，记者从北京地铁公司获悉，地铁15号线（开往俸伯方向）因望京东至孙河区段信号设备故障，列车间隔较大，影响部分列车晚点，由此给您带来的不便敬请谅解。

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