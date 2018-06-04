台湾专家：当年没买M1A2坦克 都怪美国乱支招(图)

原标题：台专家：当年没买M1A2坦克，都怪美国乱支招

文 观察者网 于宝辰

据台湾《联合新闻网》6月3日报道称，台军目前正在研讨引进美国M1A2主战坦克的“锐捷专案”。实际上，早在2001年台军就提出要引进M1A2坦克，为什么该案会尘封近20年？台海安全研析中心主任梅复兴日前表示，这主要是因为美方当年认为坦克对台湾没用，不支持出口M1A2。现在美方却改口说坦克在台湾还是有用的，又准备出售了。

部署在欧洲的M1A2 SEP坦克，美国自己还有许多旧型号M1系列坦克没有升级到最新的SEP v3状态，可能直接简配后卖给台军

所谓“锐捷专案”是台军采购两个营共108辆M1A2坦克的军购案。实际上早在2001年台军就曾提出采购美国最新式的M1A2 SEP坦克，以应对解放军的第三代主战坦克。然而近20年过去了，台军没有得到一台三代主战坦克，“锐捷专案”的采购对象也从新坦克变成了二手的柴油发动机版M1A2。这其中到底有什么隐情？

此前曾有岛内舆论表示，采购坦克案之所以重提，主要是因为台新任“国防部长”严德发出身陆军，愿意给陆军弟兄们添些新玩意。但台海安全研析中心主任梅复兴却提出了另一个原因。

梅复兴在脸书上发文指出：当年美军方与涉台军事政策圈都不支持台湾购买主战坦克。认为台军无需考虑抵挡解放军三代主战坦克，台湾的地形和道路也不具备使用主战坦克的条件具体表现就是：2001年小布什政府批准的军售清单中甚至包括8艘常规潜艇，但是却没有主战坦克。

梅复兴称，当时的美国陆军参谋长新关上将在会见台军将领时，也建议台军应当参考美国的8轮装甲车族（斯克赖特系列）发展轮式装甲车。实际上，新关上将正是《美国陆军转型计划》的作者，他提出了建立快速介入、快速抵达、快速展开的信息化地面轻装甲部队的设想，也就是后来的“斯克赖特”旅战斗队。而这一构想的台湾版就是“云豹”装甲车。

作为机械化载具的“云豹”可以说性能及格，但要用它取代坦克嘛……

然而，台军装甲兵方面坚决不同意用轮式战车取代坦克，因为8轮装甲车不论防护和火力都无法与履带战车相比，更遑论匹敌主战坦克，美国“斯特赖克”旅的M1128机动火炮系统使用的是低压105毫米线膛炮，很难打穿解放军99式的正面。

梅复兴表示，美方对此不以为然，他们认为解放军的99式主战坦克无法由登陆舰搭载冲滩，必须要通过港口卸载，为此有美国官员调侃说：“如果真的担心解放军利用港口装卸坦克，可以先自己凿沉船只把港口封堵上嘛！”

M1128机动火炮系统的主炮从L7线膛炮改进而来，威力比原版还降低了，可以认为火力弱于59D

然而，美国2016年的最新评估却认为台湾现在已经拥有了使用主战坦克的条件，标志着美军的观点开始改变。梅复兴认为，战争经验表示，即便精确打击可以瘫痪对方大部分战力，最终胜利仍然需要地面部队的胜利。拥有可与解放军装甲矛头匹敌的战车可以鼓舞台军士气，也可以为民众提供“抵抗有望”的心理保障。而这正是“有效吓阻”的基础之一。

此前，在6月1日召开的“香格里拉峰会”上，美国国防部长马蒂斯公然声称要“帮助台湾建立适当防御能力”。对此，中国人民解放军代表团团长何雷表示，台湾问题是中国的核心利益，不容挑战。坚决反对任何国家对台湾军售。绝不允许任何人以任何名义在任何时候将台湾从中国版图割裂出去。中国军队有决心有能力捍卫国家主权。

观察者网军事评论员表示：2001年美国对台湾进口M1A2的态度，可以归结为“运用有难度，战时无需要”。运用难是因为受到解放军空中打击生存难，台湾地形和道路限制机动难。无需要则是解放军重装甲部队未必上岸，M1A2无以施其长技。

从2001年美国反对M1A2坦克售台到2016年美国转变态度，中间经过了15年时间。这15年时间里面，解放军海空军战斗力长足发展，台军地面部队在战时的遭受的打击烈度成指数倍提升。而解放军陆军的重装备投送能力和反装甲能力都取得了长足进步。于是美国2016年对M1A2售台的态度就变成了“运用压力巨大，战时需要凸显”。

解放军的“欧洲野牛”气垫登陆艇可以将主战坦克直接送上滩头

一方面随着解放军多型气垫登陆舰艇的入役，“沉船封港挡99”已经没有可行性，台军感到了解放军主战坦克冲上滩头的威胁，需要M1A2水来土掩。一方面解放军对地打击能力越发提升，在种种空地反装甲制导武器的威胁之下，台军装甲部队的生存能力越发降低。在这种情况下，到底是“放弃治疗”还是“迎难而上”？美方的新建议倾向于后者，而这实际上是由于美军对主战坦克地位和作用出现了明显的改变。

在那位劝说台军发展轮式装甲车族的新关上将看来，坦克是落后过时的武器，是“陆军转型”需要扫除的绊脚石。然而事实证明新关推崇的新型陆军灵巧却不灵光，一个“斯克赖特”旅在欧文堡演习中打不下一个75名假想敌防守的“小镇”，自己防守工事化阵地的时候却被假想敌的“自杀式冲锋”轻易夺取了。

75名“红军”抵挡了一个斯克赖特旅的小镇，看上去和阿拉莫小镇一点也不像

如今新关上将的《美国陆军转型计划》已经被扫进了历史的故纸堆，美军不得不承认：陆军除了轻便和机动，也需要火力和装甲，在东欧与俄罗斯对峙的美军不是贫弱的“斯特赖克”旅战斗队，而是传统的重装甲部队。这样一来支持台军购入主战坦克也就不足为奇了。

不过，不管地位如何改变，M1A2主战坦克要想发挥作用还是需要遵循一些基本的战术原则，比方说，千万不要妄想如“汉光”演习中那样开上滩头去“扫荡”解放军登陆部队——那样肯定会被支援火力炸得尸骨无存。

责任编辑：张玉