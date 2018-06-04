中将率团赴新加坡参加“香会” 正面回怼美防长

原标题：中将领衔，一群将军抵达新加坡

来源：长安街知事

6月前3天，中国人民解放军在一个特殊的场合受到了世界关注。

1日至3日，中国人民解放军代表团在新加坡出席了第17届香格里拉对话会。这也是中国军队连续第12年派高级代表团参加“香会”。解放军军事科学院副院长何雷中将担任中方代表团团长，这也是他连续两年以团长身份出席对话会。

外交无小事，军事外交更是如此。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，与各国元首会晤时不同的是，在这样的“一轨半”对话场合，各方观点碰撞更激烈、更具体。而除了斗勇比狠，解放军的将军们也利用这个窗口，向世界展现了大国外交的智慧。

何雷中将（中）出席“香会”

香格里拉对话会，本是指由英国伦敦“国际战略研究所”和新加坡国防部协办的“亚洲安全峰会”，由于举办地在新加坡香格里拉酒店而得名。

但是，每年“香会”，美国都反客为主，异常活跃，今年亦如此。美国国防部长马蒂斯最近就声称，美国要按照“与台湾关系法”帮助台湾建立适当的防御能力。

面对世界各国媒体的镜头，中国代表团团长何雷正面“回怼”，毫不含糊。他说，台湾问题是中国的核心利益，是不容触碰的底线和不能挑战的红线。何雷坚定强调，中国人民和中国政府决不允许任何人、任何政党、任何组织以任何名义在任何时候靠任何手段将中国的领土从中国版图割裂出去。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，马蒂斯的这番言论令人感觉似曾相识。事实上，在去年香会上，马蒂斯也做出过类似表态，并提到了美国对台湾的安全保障以及军售相关事宜，老调重弹。

彼时，正面回应他的是中国人民解放军国防大学战略研究所副所长徐弃郁。徐弃郁在马蒂斯演讲后立刻对他说：将军，我发现你提到加强与台湾的防务联系，我认为美国国防部长在这样的场合进行这种表态，非比寻常。这是意味着美国改变了它的一个中国立场吗？一番质问后，马蒂斯马上“认怂”，表示美国坚守一个中国政策。

纵观中国近年来参加香格里拉对话的阵容，之所以能够屡有掷地有声的言论，是因为参加对话的队伍“够硬”。

在2015和2016两年间，两度担纲中方团长的是出身海军、有着“铁艇长”“小巴顿”之称的中央军委联合参谋部副参谋长孙建国上将；再向前追溯，时任中国人民解放军副总参谋长王冠中、时任中国人民解放军副总参谋长戚建国、时任军事科学院副院长任海泉等人均曾率团参加对话会。

何雷在新闻发布会中发言

众所周知，香格里拉对话会由英国智库发起，因此参会人员都具备很高的军事理论水平。在5月31日国防部举行的例行记者会上，新闻发言人任国强大校就提到，在此次何雷中将率领的代表团中，中方一些专家学者也将与会。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，参加本次对话会的中方代表团成员包括了国防部国际军事合作办公室安全中心主任周波、军事科学院战争研究院外国军事研究所研究员刘琳、中国军事科学院外国军事研究所研究员赵小卓、中国国防大学国家安全学院战略咨询中心副教授张弛等人。

周波、刘琳二人也是去年曾经参会的“熟面孔”。当时，周波阐述了中美安全合作中的困难所在。他曾比喻，中国和美国之间就海事安全问题的讨论，就像是一个“先有鸡还是先有蛋”的难题。美国会说“根据《联合国海洋法公约》我们有航行和飞越的自由”；中方也会说，同一条款里面的也说了，要适当顾及沿海国的权利和义务。

骨头硬，是我军的优良传统。事实上，一直以来，面对美国的“出口伤人”，解放军将军们挺直了腰杆，从未后退一步。

在2016年的对话会上，时任美国国防部长的阿什顿·卡特表示，中国过去两年采取的行动导致了区域的不稳定，而且也是一种自我孤立的行为。

对此，时任中央军委国际军事合作办公室主任关友飞少将就回应称，中国“自我孤立”概念是卡特先杜撰的，“我们觉得卡特先生讲这个话的目的，反而是想孤立中国，是想让本地区的各国都把中国作为孤立的对象，我觉得这样一种观念是错误的，也不符合实际。”

何雷会见新加坡国防部长黄永宏

中国参加“香会”的12年，也是中国综合国力和军事实力节节攀升的12年，中国代表团被关注的程度不断提高。可以说，有解放军将军出现的地方，就有记者“追踪”，甚至也有不少不怀好意的“堵截”。

“我们不惹事，但是也不怕事，我相信中国人民解放军是有能力、有信心维护我们的主权安全和发展利益的。”张弛副教授在会上表示。

利用“香会”这一平台，中国军方一直在会上积极向国际社会阐明中方立场、增信释疑，赢得了国际社会的高度赞誉。

“希望各方能够做到合作不对抗，对话不指责，包容不排斥，善意不恶意。”何雷中将的这番话，无疑是给某些心怀叵测国家的一句“醒世恒言”。

责任编辑：张玉