蔡英文不关心重整农产运销 遭批：心中有农民吗？

原标题：蔡英文对重整农产运销不闻不问 遭批：心中有农民吗？

中国台湾网6月4日讯 据台湾“中时电子报”报道，北农总经理吴音宁争议不断，民进党台北市长参选人姚文智昨（3）日为吴音宁说话，指出为何不还吴音宁一个清白？为何要一直消费她？应该替吴音宁抱屈。张显耀则指出，这实在令人难以苟同！让人看清姚文智为了护航吴音宁已没有了是非对错。张显耀也质疑，蔡英文对于换掉吴音宁、重整农产运销至今不闻不问，这位台湾地区领导人心中还有农民吗？

张显耀在脸书指出，姚文智参选台北市长，在丁守中与柯文哲的夹击之下，选情低迷，敬陪末座，下猛药欲扳回颓势，都能情有可原，但说“还吴音宁一个清白”，这就令人难以苟同！也让人看清姚文智，为了护航吴音宁已没有是非对错。

张显耀另外也指出，蔡英文当局对农产品价格、生产，盛产回收等因应措施已全面失控，当局对农业保护职能失控已无容狡赖，而延续至今的果菜价格崩跌，已是多阶段的全面崩坏。台湾掉入了当局无能、社会涣散的危险境地，民进党当局却视而不见！

文章质疑，换掉吴音宁使农产公司回归专业，重整农产运销只需一纸公文，蔡英文至今不闻不问，这位台湾地区领导人心中还有农民吗？（中国台湾网 娟子）

来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌