逾半大专教师年过50 台大校长：台恐将没一流大学

台当局若不提出因应对策，台湾高教恐会沉沦为“第三世界水平”。（图片来源：台湾《中国时报》）

原标题：逾半大专教师已年过50！顶大校长叹：台湾恐将没有一流大学

中国台湾网6月4日讯 据台湾《中国时报》报道，台“教育部”近日公布了“2017学年大专校院专任教师概况”，结果显示岛内现在大专教师的年龄，50岁以上者在全体教师比例中占比高达54.4%，较2001学年的18.3%增加了36.1个百分点。

台大对此忧心表示，台当局年改后，已造成未来台大65岁退休教授的月退俸低于55岁的中小学退休教师，要留下资深的优秀教授更加不容易，台当局若不提出因应对策，台湾高教恐会沉沦为“第三世界水平”。

台湾清华大学校长贺陈弘也表示，1980年代大量海外人才回台任教，而他们现在已到了要退休的年龄，未来10年内，可能整批、大量的退下去，但台湾大学每年仍须要补进1000至1500位教师，可现况则是年轻一辈似乎接不上来，台湾高教确实面临危机。

“执政者要提高对顶大的支持，才能稳住台湾高教”，贺陈弘强调，每年从顶大毕业的学生有1、2万人，一般大学毕业生有5万人，顶大除了培养各行各业人才外，从这些学校取得博士学位的人，也是其他大学主要的师资来源。因此，他认为台当局应该投入更多资源将顶大维持住，如此才能稳住台湾高教。

台大代理校长郭大维则说，近年全世界一流大学皆投入更多资源、进步也很快，但台当局对顶大的支持度却下降，这样持续下去，有可能“台湾再也没有一流大学”，也将不具竞争力。

此外，元智大学校长吴志扬也认为，“若只拿得出香蕉，就仅能聘到猴子”。吴指出，教师老化严重确实冲击台湾高教，但现在台湾大专院校教师的薪资不仅只有新加坡或香港的1/3或1/5，更被大陆追上甚至赶超。若再不改善，未来想延揽年轻、优秀人才的难度会愈来愈高。（中国台湾网 杨旋）

责任编辑：张义凌