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内蒙古大兴安岭雷击火蔓延 4000多人正扑救

内蒙古大兴安岭雷击火蔓延 4000多人正扑救
2018年06月04日 11:25 新华社
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　　原标题：内蒙古大兴安岭雷击火蔓延 4000多人正在紧张扑救

　　近日，内蒙古大兴安岭林区共发生15起森林火灾，起火原因初判为雷击火。截至6月4日，已扑灭14起火灾，火场共集结兵力4000余人。

责任编辑：桂强

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