内蒙古大兴安岭雷击火蔓延 4000多人正扑救

原标题：内蒙古大兴安岭雷击火蔓延 4000多人正在紧张扑救

近日，内蒙古大兴安岭林区共发生15起森林火灾，起火原因初判为雷击火。截至6月4日，已扑灭14起火灾，火场共集结兵力4000余人。

责任编辑：桂强