新京报:污水直排湘江 为啥记者查到环保局查不到?

原标题：污水直排湘江，为啥记者查到环保局查不到？ | 新京报快评

个别地方政府部门消极应对举报，哪怕赔上政府的信用也在所不惜。这种做法不仅架空了环保执法，更重创了公民参与环境治理的热情。

▲5月25日上午10点松本药业排进湘江的污水现状。图片来源：央广网

文 |于平

据中国之声报道，近日，湖南株洲市株洲县的群众实名举报称，在株洲县南洲镇清水塘渡口附近，有企业长期将生产废水未经任何处理直排湘江。记者调查发现，一家名为株洲松本药业的冰片生产企业，没有任何环评手续，将超标污水直排湘江。近日，湖南省环保厅的执法人员对这家多次遭举报的企业进行了突击检查。

这家违法排污的药企，当地民众不知举报了多少次，可得到的答复都是，没有发现非法排污行为。当地县政府今年1月5日还回复实名举报称，“该厂通过了环评审批；暂未发现废水不经任何处理直排”。可是当地政府环保部门多次调查没有发现的“非法排污行为”，很容易就被暗访记者抓了个现行。

这不禁让人疑问，之前县里的有关调查有没有“动真格”？

正如有网友所说，偷排并不可怕，可怕的是屡次被举报却安然无恙。如果说，涉事企业违法排污是污染了水流，那么当地环保部门对污染视而不见，给违法企业背书的行为，是污染了“水源”，由此造成的危害不知比偷排行为严重多少倍。

当地环保部门对污染视而不见，似乎不仅仅是执法能力的问题。新闻中提到一个细节，株洲这家违法药企甚至没有环评手续。这样一个“带病运行”的工厂，当地县政府竟公开回应称“该厂通过了环评审批”；直到媒体、上级部门介入，当地环保部门才被迫承认，“企业的环评手续确实有问题”。

▲当地县政府今年1月5日公开回复实名举报的内容

一个连环评手续都没的工厂，当地官方如此“爱护有加”，这其中有无利益勾连，令人生疑。湖南省环保厅已对这家违法药企提出查处意见，要求停产、处罚、移送公安、公开曝光。与此同时，对于违法药企背后可能存在的失职渎职问题，检察机关也应一查到底。

环境部部长李干杰近日表示，“曝光问题也是正面宣传”，鼓励环保部门直面问题，敢于“揭丑”。这里需要强调的是，污染治理中的问题曝光，不只限于环保部门的主动查处，对于民众、媒体的举报，环保部门同样应敢于“揭丑”。环保执法需要与社会监督协同，共同向污染宣战。

但就这起事件和此前部分案例看，个别地方政府部门认知尚未调到“正确模式”：其眼中最大的敌人并不是污染，而恰恰是那些举报污染的人。为了掩盖问题，个别部门消极应对，哪怕赔上政府的信用也在所不惜。这种做法不仅架空了环保执法，令当地污染持续恶化，更重创了民众参与环境治理的热情。

污水直排湘江，为啥记者查到官方查不到？当地需要对此有个交代。也只有法律及时“亮剑”，严惩类似压制污染举报的行为，才能给失职、渎职官员以震慑，让敢于“揭丑”成为常态。

□于平（媒体人）

责任编辑：张玉