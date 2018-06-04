美媒对这事很不爽 但也只能建议：别踩中国的雷

原标题：美媒很不爽，但也只能建议：“别踩中国的雷……”

“美国企业向中国道了很多歉”，美国《华尔街日报》2日以此为题的文章，回顾近来美国公司由于将台湾或西藏列为“国家”，或无法准确反映香港和澳门的地位向中国道歉的事例。虽然字里行间流露出些许不爽的意味，但该报还是连续两天，分别在中英文版刊文向外国公司“谏言”在中国经营应当如何避免陷入“雷区”，包括聘请中国专家、了解中国国内有关地图的规定以及注意中国广告和网络管理法律等。

该报英文版2日报道称，美国仓储超市好市多（Costco）近日在中国社交媒体上深陷风波，其一名高管被爆2016年在信中称该公司高度认同台湾是一个“国家”。该公司在中国的第一家实体店即将登陆上海。此外，据知情人士爆料，迪士尼也曾在一份在线表单中将香港和台湾标成独立“国家”，被举报后很快修改了错误。

美国仓储超市好市多（Costco）

针对这种情况，商业和贸易顾问给出的建议首先是“预防”。《华尔街日报》称，企业可以采取种种措施，一开始就避免陷入这样的困境。美中商会高级副总裁恩尼斯说，美国公司可以研究美国国务院、联合国以及其他组织对中国领土的表述。另一名咨询公司经理则表示，跨国公司在急于挖掘中国14亿消费者时，有时会忘记文化差异，但“如果想在文化全球化中获胜，那将是一场预防、预防、预防的游戏”。

在布雷思韦特通信的市场与传播专家看来，在进入市场之前，许多品牌就应聘请当地代理商预先评估营销和媒体方案，并通过建立关键的社区商誉来创造有利环境。这些品牌代理商可以起到重要的预防作用，在出现问题时也可出手补救。

如果已经犯了错误怎么办？“唯一安全的做法是以极其谦逊的态度迅速回应。”《华尔街日报》中文版援引GEC风险咨询公司首席执行官安德里亚·布朗的建议说，各公司最好制定一个强大的风险和危机管理综合方案，拥有一个跨职能团队，并且从CEO到董事会都要明确公司的政策方向。这将包括在关键性战略风险问题上主动监控媒体和社交媒体，每天进行地缘政治和声誉风险分析，并随情况变化定期修改和重新制定方案。

责任编辑：张玉