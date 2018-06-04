西双版纳疑似陨石坠落 村民：“小星星”掉到我家

原标题：西双版纳疑似陨石坠落 村民：“小星星”掉到了我们家

6月1日晚，云南西双版纳景洪市上空，突然出现一个带着巨大光亮的坠落物，疑似陨石。一时间，当地居民拍摄的视频画面刷爆了网络。画面显示，一团耀眼的白光突然划破夜空，过程持续了大约两秒钟。目击者称，此后还听到了类似雷鸣的声音，似乎是什么物体与地面发生碰撞。

部分陨石被找到 专家称其为“目击陨石”

划破西双版纳夜空的物体究竟是什么呢？6月2日上午，西双版纳州勐海县曼伦村的一位岩先生表示，1日晚上有陨石落到了他家里。

村民 岩先生：

晚上九点四十分左右，声音就来了，像飞机的声音，呜呜的。就听到一声巨响，全发亮光了，就感觉有东西掉下来。天亮来这边看，就有个洞，上去就看见有石头啊什么的，就捡起来看，就想是不是“小星星”掉下来。

在岩先生家，记者发现，民房二层的钢瓦的确有个破洞，岩先生说他就是在这个洞里找到了这块石头。

这块稀奇的天外来客，通体乌黑发亮，有鸡蛋大小，表面部分有破损，断面呈灰色。3日，北京资深陨石专家张宝林表示，这种被观测到坠落、又能找到的陨石，就叫做目击陨石，十分难得。

资深陨石专家 张宝林：

初步判断它应该是普通球粒陨石，应该属于L型，而且这是个定向陨石，就是朝一个方向下来的，这个定向特别清楚，形状特别好，它的科学价值相应更高。

据了解，在曼伦村附近的几个村，已陆续有人发现了其它几块陨石，目前陨石真实性正在核实。

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责任编辑：张玉