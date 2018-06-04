局长帮煤企骗千万补助收感谢费 一年后退赃仍获刑

原标题：四川屏山经信局原正副局长获刑：帮煤企骗取千万补助收感谢费

通过协调关系，四川宜宾市屏山县经济商务和信息化局原局长廖承金、副局长周承荣帮一企业骗取到1100万元的奖补资金。作为答谢，该企业为两位局长各送上20万的“感谢费”。一年后，局长因受其他渎职犯罪案件的震慑，主动将赃款退了。

收了钱一年后再退，法院该如何判决？日前，记者了解到，屏山县人民法院审理认为，廖承金收受行贿款时间长达1年多，这期间未向组织主动交代，也未及时退还行贿人，并将受贿款部分借予他人，其主观占有目的明显。最终，局长、副局长均因滥用职权、受贿罪数罪并罚，分别被判处6年有期徒刑，并处罚金20万元。

不符合补助政策

一煤矿企业找两位局长帮忙

该案还得追溯到2013年，当时，对于四川的一些矿产企业来说，有一个振奋人心的好消息：省、市煤矿企业兼并重组工作领导小组相继下发川煤重组相关通知。通知称，只要符合相关的政策要求，对应的煤矿企业提交资料，便能“以奖代补”，领取一定的奖补资金。

不过，在屏山县银达煤矿法定代表人刘某那里，这个消息却让他高兴不起来。按照奖补政策，只有合法生产或在建矿井才符合申报奖补资金的条件，而银达煤矿在2011年就已经主动打了关闭申请，并获得了县政府的关闭同意，不仅井口被封、设备也被撤了，在这样的情形下，银达煤矿并不能享受奖补资金。然而，他在与时任屏山县经济商务和信息化局的局长廖承金和副局长周承荣交流时，看到了一丝希望。

帮忙“完善”资料

两局长各收20万感谢费

作为屏山县煤矿企业兼并重组工作领导小组成员，廖承金和周承荣一起承担着领导小组的日常工作。在银达煤矿的关闭事宜中，周承荣具体负责银达煤矿关闭、资料整理、收集、填报、草拟文件、上报关闭补助资金等相关资料；廖承金则对银达煤矿关闭过程中草拟的文件、填报资料以及奖补资金申报等材料进行审核把关。

在这层关系下，刘某渐渐跟廖、周二人有了接触。沟通后，周承荣表示可以协调县上各职能部门的关系，“完善”银达煤矿的申报奖补资金材料，尽量帮银达煤矿申请到奖补资金。

之后，经过一系列的篡改、伪造，提交给政府部门的报告显示银达煤矿符合奖补政策，并顺利通过审核，前后共拿到了1100万元的奖补资金。

作为酬谢，刘某事后付给廖、周二人各20万元的“好处费”。

主观占有目的明显

两人分别被判了6年刑

收钱一年后，廖承金因受其他渎职犯罪案件的震慑，主动将赃款退还刘某。尽管如此，廖承金和周承荣的违规行为还是被相关部门发现了，并进行调查。随后，检察机关以两人涉嫌滥用职权、受贿罪向法院提起诉讼。

屏山县法院认为，廖承金、周承荣利用其职务之便，为他人谋取不正当利益，分别非法收受银达煤矿实际控制人刘某感谢费20万元，其行为均已构成受贿罪，其中周承荣属索贿。法院认为，廖承金退钱是在收受贿赂一年多后，这期间未向组织主动交代，也未及时退还行贿人，并将受贿款部分借予他人，其主观占有目的明显。廖承金多次供述与刘某证言能够相互印证，足以证实廖承金退回行贿款，是因为单位其他人员在淘汰落后产能领域被查。

考虑到廖、周二人在提起公诉前如实供述罪行、积极退赃，可酌情从轻处罚。最终，廖承金和周承荣分别被判处6年有期徒刑，并处罚金人民币20万元，与此同时，所得赃款没收上缴国库。

来源：华西都市报

责任编辑：张义凌