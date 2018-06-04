美防长香会发言就南海问题指责中国 罕见无人捧场

原标题：中方反对美国搅局南海 马蒂斯香会发言应声寥寥

美国防长马蒂斯

[环球时报赴新加坡特派、特约记者 刘剪西 辛斌]在结束最后一天有关反恐和地区安全合作的讨论后，第17届香格里拉对话会3日在新加坡落下帷幕。这次香会未将南海争端列入议程，美国国防部长马蒂斯在2日的发言中仍将矛头指向中国，指责中国在南海“军事化”，并扬言美将帮助台湾建立防御能力。中方代表团团长、军科院副院长何雷中将随后迅速回应，对马蒂斯的说法给予批驳。香会开始之前，美放风军舰继续在南海争议岛礁附近活动，并将太平洋司令部更名为印太司令部，一副来势汹汹的架势。然而，面对一个反复无常和敢对盟友下重手的美国，捧场的声音并不多。

马蒂斯2日在“美国领导力及印太安全挑战”全体会上发言。他指责中国“军事化”南海的行动是为了进行“恐吓和胁迫”，称中国在南海的行动与美国所提倡的开放政策相左。美国有线电视新闻网（CNN）3日称，在香会上提及中国在南海造岛以及“军事化”的还有越南和澳大利亚防长。马蒂斯坚称没有要求其他国家选边站。除了南海，他还在发言中承诺美国坚定与台湾合作，将依据《与台湾关系法》向台提供必要的防卫设施。

“台湾问题是中国的核心利益，不容挑战。”何雷2日表示，中方坚决反对任何国家对台湾军售，绝不允许任何人以任何名义在任何时候将台湾从中国版图割裂出去。他说：“中国军队有决心有能力捍卫国家主权。”CNN评论称，马蒂斯有关台湾的说法必然会触怒中国。

对于所谓“南海军事化”，何雷表示，在南海岛礁驻军和部署武器是中国主权范围内的事情，是国际法允许的，任何其他国家说三道四都是对中国内政的干涉，不值得反驳。真正在南海造成军事化的就是喊着“南海军事化”的国家。某些国家打着所谓的“航行与飞越自由”的旗号，屡次派军机军舰到中国邻近海域和上空进行侦察活动，甚至到中国海域12海里内耀武扬威。新加坡《联合早报》称，中方批评这些行为才是南海军事化的根源，表示“会采取必要措施和手段，坚决予以制止”。

英国路透社3日援引美官员的消息称，五角大楼考虑强化“航行自由”计划，更加频密地派遣军舰到中国宣称拥有主权的南海岛礁附近水域巡航。美官员没有透露国防部什么时候会敲定最后计划。“南海有一个明显的侵略者，但不是中国。”“欧亚未来”网站评论说，中国在南海问题上一直愿意与其他声索国合作。东盟相关国家应该防的不是中国，而是美国。它们迟早会意识到美国是南海的侵略者。中方代表团成员、军科院战争研究院外国军事研究所专家丁皓3日告诉《环球时报》记者，马蒂斯在香会上没有得到太多呼应。中国和东盟各国在南海问题上达成很多共识，大家都认识到南海形势向好的趋势，不希望再生摩擦。

在2日的发言中，马蒂斯将印太称为“优先战区”，称美国要继续在印太待下去，没有任何放弃该地区角色的计划。英国《每日电讯报》评论说，马蒂斯呼吁盟国应该和华盛顿站在一起，而不应该投向北京，但这实现起来有一定难度。因为本周，美国总统特朗普宣布对最亲密的一些盟国施加钢铁关税。丁皓对《环球时报》记者说，特朗普政府推崇“美国第一”，外交政策变化又大，随时违反承诺。这让东南亚国家意识到和美国选边站的风险。

印度《经济时报》称，马蒂斯在香会上将印度形容为印太地区的安全基点，但是如果他希望印度总理莫迪利用这个平台挑战中国，无疑是失望的。莫迪在崛起的中国和不确定的美国之间走钢丝。他1日在主旨演讲中避提“四方安全对话”，而是抨击保护主义，无疑是在迎合中方。印度不愿意让美国将其拖入南海争端中。

2日下午，何雷在香会第五特别小组会议就“亚太地区军事力量发展的战略影响”发言，阐述中国倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，倡导以合作共赢为核心的新型国际关系，倡导结伴不结盟，努力走共建、共享、共赢的亚太安全之路。香山论坛秘书处办公室主任赵小卓大校在发言中表示，合作是大国在印度洋的唯一选择。

中方代表团成员、国防大学国家安全学院战略咨询中心副教授张弛3日在接受《环球时报》记者采访时说，这次香会整体氛围相对平稳，比较积极。美国想宣扬印太战略，想拉拢印度围堵牵制中国发展，但是莫迪没有接招。丁皓说，美国一切为了自己考虑，这很难得到认同。对话会上各方陈述自己的观点，虽然我们面临不少挑战，但整体气氛比较友好。中国既回击指责，也阐释我们的理念，发出了中国声音。

责任编辑：张玉