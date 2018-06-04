82岁中科院院士谈起这次经历 兴奋得像个孩子(图)

原标题：谈起这次经历，82岁的他兴奋得像个孩子：“像爱丽丝漫游仙境”

5月13日，我国自主研制的4500米载人深潜器“深海勇士”号，迎来了年龄最大的乘客——我国著名海洋地质学家、中科院院士汪品先。深潜器载着82岁高龄的汪品先一直下潜到南海西沙1400米深处，在海底进行了8小时的考察后，成功返回母船。

最高龄的深海“勇士”！9天3次下潜深海

在我国南海西沙，“深海勇士”号执行了“南海深部计划”西沙深潜航次科考任务。作为南海深部计划指导专家组组长，82岁的汪品先不仅坚持要亲自深潜，而且先后三次下潜至1400米的深海进行考察。

△图/5月21日，汪品先院士从“深海勇士号”载人舱走出。

记者：以这样的一个年龄，您为什么非得亲自下去深潜？

汪品先：科学的创新我觉得只有两个源泉，一个是大自然本身，还有一个就是文化，一种创意的文化。如果你的科学家，这两个都切断了，你可以出文章，你可以拿钱，但不会有什么创新。对我来说，这辈子如果没去深海看看，是很遗憾的事。

在此次的科考船上，82岁的汪品先，每天参加科考讨论会，发表自己的看法，认真倾听年轻人的意见，与大家一起规划考察路线。很多人担心他的身体能否承受大海上风浪的颠簸，他却像一个固执的孩子，拒绝了船上所有的特殊待遇。一日三餐，和所有的考察队员一样，在风浪的颠簸中，他还坐在电脑前坚持工作。

深潜就像爱丽丝漫游仙境一样

汪品先：我头一次下去，就撞上了那个深海珊瑚林，像竹子那样的珊瑚，下面是竹竿一样，上面是跟鞭子一样卷起来的，如果你把那个东西弄直了，我估计超过五米。

然后底下还有扇珊瑚。扇珊瑚像把扇子，像柏树那样一片，它是顺着水流来的，水流来，它就朝着水流，因为它要过滤（吃）水里面的东西。

海洋就像一个园林，有乔木、有灌木、有草，但是它都是动物，因为深海里面没有阳光，没有植物。这个园林里会来野兽，谁呢？比如说鱼。有时候竹竿上爬一个海星，或者爬上去一个章鱼，那个景观从来没见过。

汪品先说：“我第一次出来的时候，我说我就像爱丽丝漫游仙境一样，刚从仙境回来”。

82岁的他重新追赶逝去的时间

1960年，汪品先毕业于莫斯科大学地质系，后回国从事科学研究。在汪品先看来，他本该做事情的年龄，因时代局限没能做成，在该退休的时候反而迎来了中国海洋事业发展的最好时机。他觉得自己现在是在追赶逝去的时间。

记者：为什么您对于深海这么情有独钟？

汪品先：说穿了就是，我看见世界先进国家就在干这个事。

记者：为什么大家要占深海这个阵地？

汪品先：因为地球三分之二是深海，所以它里边的资源、能源很多，而我觉得应该早早地提倡研究。

占据地球表面三分之二的深海部分，曾被认为是一个黑暗、寒冷的世界。直到二战之后，人类才慢慢对这个巨大而神奇的世界有所了解。最引人注目的，是科学家们在海底发现了天然气水合物可燃冰，据估计可燃冰中碳的储量超过了目前全部矿物燃料的总和，有希望成为未来能源的主体。

实现首个由中国人设计主持的大洋钻探航次

二次世界大战结束后，美国依托其强大的海军基础展开了深海研究，欧洲、日本紧随其后，上世纪七十年代，深海钻探、深海深潜技术相继出现。但中国受当时条件的限制，一直难有作为。

1996年，汪品先联合了国内其他科学家，向国际大洋钻探学术委员会提交了“东亚季风在南海的记录及其全球气候意义”建议书。在1997年度国际大洋钻探学术委员会的全球建议书评审中，该建议书获得第一名，被正式列为国际大洋钻探ODP184航次。汪品先成为该航次两位首席科学家中的一位，这是中国海的首次大洋钻探航次，也是第一次由中国人设计和主持的大洋钻探航次。那一年，汪品先62岁。

汪品先：我六十多岁，在船上是最老的，船长也没我老，我很骄傲。我们船从澳大利亚的西海岸出发，走了十天到了南沙，打的那天，船长命令升中国国旗，我没有摄像机，没有拍下来，要不然（就会发现国旗）是美国人升的，不是中国人升的。这个井到现在也是我们南沙唯一的深海井，对我们有很大的帮助。

记者：可您走之前还在跟老伴说，能活着回来就算赢了，为什么这么说？

汪品先：因为大洋钻探我从来都没上过船，然后我是首席，这个玩意是挑战很厉害。所有打钻的事情你要拿主意，两个首席轮班，那个责任都在你身上，每天打钻的钱就不得了，你要做决定。

那次深海钻探，完成了第一个由中国人设计和主持的大洋钻探航次，取得高质量的连续岩芯5500米，为南海演变和东亚古气候研究取得了3200万年的深海记录。

“我现在最缺的就是时间”

从62岁完成第一个由中国人设计和主持的大洋钻探航次之后，20年的时间里，汪品先的工作效率让人吃惊。

2009年，他率领的团队，建立起了我国第一个海底综合观测深网系统——东海海底观测小衢山试验站。此后，东海海底观测网也投入建设。

2011年1月，国家自然基金委启动为期八年的“南海深海过程演变”重大研究计划，支持经费1.5亿元，有32个单位七百多人次参与其中，立项60，其中51个重点项目，由汪品先牵头主持。如今，这一计划已接近尾声，此次深海勇士号南海载人深潜，也是在为这一计划作最后的冲刺。

现在，对汪品先来说，生命中最宝贵的就是时间，他经常在办公室工作到晚上十一点才回家，但由于去年身体出了一些意外，老伴要求他必须提前半个小时回家。

记者：您好像一直觉得时间不够用？

汪品先：对我来说，最缺的就是时间。我是倒计时的，别的都可以慷慨，钱我也可以慷慨，时间我不能慷慨，因为我没有了，我在时间上是很小气的。

责任编辑：张玉