撤县设市后 湖北京山首任市委书记人选确定(简历)

原标题：撤县设市后，湖北京山首任市委书记人选确定！

6月4日，荆门日报和荆门市政府网发布一份干部任前公示公告，全文如下——

中共湖北省委组织部干部任前公示公告

根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定，现将拟任职干部情况予以公示。

刘启华，男，汉族，湖北沙洋人，1966年10月生，省委党校研究生学历，法学硕士学位，1987年7月参加工作，1993年6月加入中国共产党。曾任京山县委副书记，荆门市林业局副局长、党组成员，荆门市水产局局长、党总支书记，荆门市供销合作社联合社主任、党委书记，荆门市掇刀区委副书记、区政府副区长、代区长、区长，荆门化工循环产业园管委会主任，荆门市交通运输局局长、党组书记。现任荆门市财政局局长、党组书记。拟任京山市委书记。

公示时间：2018年6月4日至6月8日。公示期间，广大干部群众可以通过信函、电话、短信和网络举报等方式向省委组织部反映公示对象德、能、勤、绩、廉以及遵守组织人事纪律等方面的问题，反映情况要实事求是，客观公正。提倡实名举报，以便调查核实。

来信请寄：中共湖北省委组织部干部监督处，邮政编码：430071；举报电话：027-12380；短信举报号码：15102712380；举报网站：http://www.hb12380.gov.cn。

中共湖北省委组织部

2018年6月3日

曾任京山县委副书记 三年三履新

5月18日，在第三届中国（京山）网球节开幕式上，荆门市京山县委副书记、县长魏明超透露，经国务院批准、民政部同意，湖北省将撤销京山县，设立县级京山市。

这份由中共湖北省委组织部发出的公告显示，京山撤县改市后首任市委书记拟任人选出炉——现任荆门市财政局局长、党组书记刘启华。

刘启华是荆门沙洋人。早在20年前，1998年5月开始，刘启华就担任过京山县副委书记。也正是任这一职务期间，他在华中师范大学完成了社会系区域经济法学专业在职研究生学习。

如果公示通过，这将是刘启华三年内第三次履新。简历显示，2016年2月到2017年1月，刘启华任荆门市交通运输局局长、党组书记，2017年至今，任荆门市财政局局长、党组书记。

承诺“企业贡献越大，给予奖励越重”

2017年1月，荆门日报刊发荆门市政府工作部门负责人任职承诺，刚刚履新财政局局长的刘启华在“任职承诺”中表示，将充分发挥财政资金和政策作用，为荆门加快实现“三大定位、三个率先”，在湖北中部崛起加油助力。

去年3月14日，刘启华接受荆门日报记者专访时表示，“只要企业为我市做出贡献，我市就会给予奖励，贡献越大，奖励越重。”

2017年8月31日，荆门召开惠企政策兑现大会，财政局局长刘启华说，将牢固树立“为事找钱”的理念，发挥财政资金引导效应，全力撬动社会资本，充分履行牵头抓总之责，合力共为向上争取资金，力争全年争取资金150亿元。

关于京山

京山总面积3520平方公里，下辖14个镇，户籍总人口71万人。2017年，该县实现地区生产总值373.24亿元。

这里素有“鄂中绿宝石，武汉后花园”的美誉，是一座历史悠久的文化之城，孕育了距今4000多年历史的屈家岭文化和苏家垄文化。网球之乡、观鸟之乡、生态之城、智造之城，是京山递给世界的几张靓丽名片。

这几年，京山获得的“国字号”荣誉不少：全国生态农业示范县、国家园林县城全国文明县城、全国绿色小康县城、国家生态县、全国十佳生态文明城市、国家生态文明建设示范县等等。

责任编辑：张义凌