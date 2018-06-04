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台当局等不及要对中正纪念堂下手 不排除摧毁铜像

台当局等不及要对中正纪念堂下手 不排除摧毁铜像
2018年06月04日 13:45 环球网
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　　原标题：台“促转会”等不及要对中正纪念堂下手 不排除将蒋介石铜像摧毁

台北中正纪念堂（图片来源：中评社）台北中正纪念堂（图片来源：中评社）

　　[环球网报道 记者 徐亦超]台当局“促进转型正义委员会”于5月31日挂牌成立，“促转会委员”杨翠接受台媒访问时宣称，第一就是要处理“中正纪念堂”的转型，“促转会”已与“文化部长”郑丽君进行讨论，未来“文化部”会将规划案送至“促转会”，两“部会”意见整合后，经“促转会”委员会议讨论通过，立刻就可以发动。

　　据香港中评社6月4日报道，对于台北“中正纪念堂”的“转型”方向，杨翠称，有三种做法可采行，第一、采取“暗黑景点”方式，呈现“不义遗址”地景；第二、把蒋介石铜像摧毁；第三、让民众知道蒋介石就是一个“威权体制的独裁者”。

　　“促转会主委”黄煌雄在挂牌典礼上表示，要在两年时间内对“白色恐怖”时期进行调查，并提出报告；他对“促转会”的期许是，必须提出经得起时间、历史跟社会各界检验的报告，而这也是“促转会”最严肃的考验。

　　对此，杨翠表示，“文化部”与“促转会”都认为“中正纪念堂”“转型”非常重要，“促转会”还没成立之前，“文化部”已着手进行规划，为避免多头马车，两“部会”会开始密切沟通，“文化部”会在今年内提出草案。

　　杨翠并声称，“中正纪念堂”的“转型”须扣紧过去历史记忆及“威权体制”内涵，不会朝向观光化、商品化的模式。她还称，如果直接把那尊最大的蒋介石铜像摧毁，年轻世代的人可能连老蒋是谁都不知道，没有办法更认识蒋介石的“威权形象”，现在铜像被放在大厅当成一个神，未来可能会移开，若不移开也必须去除“威权崇拜”，“转型”重点在于老蒋该怎么被认识，但绝对不会是用膜拜方式。

　　其实，早在2017年“2·28”纪念日时，台“文化部长”郑丽君就声称，基于面对历史、正视伤痛、尊重人权，“中正纪念堂”有必要转型，将推动“修法”，逐步让空间回归“中性使用”，商店也已下架停售威权统治者意义鲜明的商品，开闭馆也停播蒋介石纪念歌。

　　她当时还否认这是“去蒋化”，大言不惭地宣称，“转型正义不是要‘去蒋化’，相反的，是要‘面对他’”，“重建正义，就须先去除威权文化。”

　　不过，蒋家第四代、国民党“立委”蒋万安则质疑，要对蒋介石的“功过”有更全面的呈现，过去“威权时代”只讲功，现在却只讲过，都只是用主观的意识形态来呈现历史，现在的做法跟过去有什么不同？

　　蒋万安认为，应该全面呈现蒋介石的史料，要客观的去面对过去。他说，现在蔡当局的作法并不是很客观地去还原过去的历史，只呈现过的部分，如果功过能够真实呈现，才能真正客观的还原历史，而不是自我主观诠释这段历史。

　　时任国民党主席洪秀柱表示，“中正纪念堂”“去蒋化”，会引发社会对立、仇恨与分化，是不智之举。

陈水扁执政时期曾将中正纪念堂更名陈水扁执政时期曾将中正纪念堂更名

　　而前台北市长郝龙斌就认为，“中正纪念堂”是台湾这几十年发展历史的一部分，是台北市民重要的记忆与休憩场合，也是台北著名的的旅游景点。“文化部”该做的事，是保存台湾的每一个时期的历史和文化，而没有权力凭自己的意识形态去刻意抹杀某些历史。

　　对于民进党上台之后的一系列“去蒋化”、“去中国化”的举动，大陆国台办发言人安峰山曾经表示，从2016年“5.20”以来，这种拙劣的戏码在岛内时有发生，其背后的政治图谋，我想用此前我们发布会讲过的一句话，就是“司马昭之心，路人皆知”。

责任编辑：桂强

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