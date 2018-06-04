台当局等不及要对中正纪念堂下手 不排除摧毁铜像

原标题：台“促转会”等不及要对中正纪念堂下手 不排除将蒋介石铜像摧毁

台北中正纪念堂（图片来源：中评社）

[环球网报道 记者 徐亦超]台当局“促进转型正义委员会”于5月31日挂牌成立，“促转会委员”杨翠接受台媒访问时宣称，第一就是要处理“中正纪念堂”的转型，“促转会”已与“文化部长”郑丽君进行讨论，未来“文化部”会将规划案送至“促转会”，两“部会”意见整合后，经“促转会”委员会议讨论通过，立刻就可以发动。

据香港中评社6月4日报道，对于台北“中正纪念堂”的“转型”方向，杨翠称，有三种做法可采行，第一、采取“暗黑景点”方式，呈现“不义遗址”地景；第二、把蒋介石铜像摧毁；第三、让民众知道蒋介石就是一个“威权体制的独裁者”。

“促转会主委”黄煌雄在挂牌典礼上表示，要在两年时间内对“白色恐怖”时期进行调查，并提出报告；他对“促转会”的期许是，必须提出经得起时间、历史跟社会各界检验的报告，而这也是“促转会”最严肃的考验。

对此，杨翠表示，“文化部”与“促转会”都认为“中正纪念堂”“转型”非常重要，“促转会”还没成立之前，“文化部”已着手进行规划，为避免多头马车，两“部会”会开始密切沟通，“文化部”会在今年内提出草案。

杨翠并声称，“中正纪念堂”的“转型”须扣紧过去历史记忆及“威权体制”内涵，不会朝向观光化、商品化的模式。她还称，如果直接把那尊最大的蒋介石铜像摧毁，年轻世代的人可能连老蒋是谁都不知道，没有办法更认识蒋介石的“威权形象”，现在铜像被放在大厅当成一个神，未来可能会移开，若不移开也必须去除“威权崇拜”，“转型”重点在于老蒋该怎么被认识，但绝对不会是用膜拜方式。

其实，早在2017年“2·28”纪念日时，台“文化部长”郑丽君就声称，基于面对历史、正视伤痛、尊重人权，“中正纪念堂”有必要转型，将推动“修法”，逐步让空间回归“中性使用”，商店也已下架停售威权统治者意义鲜明的商品，开闭馆也停播蒋介石纪念歌。

她当时还否认这是“去蒋化”，大言不惭地宣称，“转型正义不是要‘去蒋化’，相反的，是要‘面对他’”，“重建正义，就须先去除威权文化。”

不过，蒋家第四代、国民党“立委”蒋万安则质疑，要对蒋介石的“功过”有更全面的呈现，过去“威权时代”只讲功，现在却只讲过，都只是用主观的意识形态来呈现历史，现在的做法跟过去有什么不同？

蒋万安认为，应该全面呈现蒋介石的史料，要客观的去面对过去。他说，现在蔡当局的作法并不是很客观地去还原过去的历史，只呈现过的部分，如果功过能够真实呈现，才能真正客观的还原历史，而不是自我主观诠释这段历史。

时任国民党主席洪秀柱表示，“中正纪念堂”“去蒋化”，会引发社会对立、仇恨与分化，是不智之举。

陈水扁执政时期曾将中正纪念堂更名

而前台北市长郝龙斌就认为，“中正纪念堂”是台湾这几十年发展历史的一部分，是台北市民重要的记忆与休憩场合，也是台北著名的的旅游景点。“文化部”该做的事，是保存台湾的每一个时期的历史和文化，而没有权力凭自己的意识形态去刻意抹杀某些历史。

对于民进党上台之后的一系列“去蒋化”、“去中国化”的举动，大陆国台办发言人安峰山曾经表示，从2016年“5.20”以来，这种拙劣的戏码在岛内时有发生，其背后的政治图谋，我想用此前我们发布会讲过的一句话，就是“司马昭之心，路人皆知”。

责任编辑：桂强